Головне за середу: ринок праці США оживає, 90 млрд євро для України, підвищення комунальних тарифів

10 лютого, у перший день роботи 15-ої сесії Верховної Ради, народні депутати проголосували за два законопроєкти, якими збираються провали влади в енергетиці оплатити коштом звичайних українців і підприємців.

Гальмування законодавчої роботи у Верховній Раді вже завдає прямих фінансових збитків державному бюджету. Через невиконання зобов’язань, передбачених програмою співпраці з Євросоюзом, Україна втратила значну частину фінансування у минулому році, а під загрозою зриву опинилися і транші на початку 2026 року.

