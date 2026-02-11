Головне за середу: ринок праці США оживає, 90 млрд євро для України, підвищення комунальних тарифів

Головні новини за середу, 11 лютого.
Ринок праці США оживає: 130 тисяч нових вакансій та несподіваний перегляд статистики за два роки
Американська економіка розпочала 2026 рік із приємного сюрпризу для аналітиків, продемонструвавши найсильніший ріст зайнятості за останній рік. У січні було створено 130 000 нових робочих місць, що значно перевищило прогнози експертів, які очікували лише 55 000. Рівень безробіття водночас знизився до 4,3%.
Україна може отримати 90 млрд євро: Європарламент проголосував «за»
У середу, 11 лютого, депутати Європарламенту проголосували за три законодавчі акти, які відкривають Україні можливість отримати кредит у розмірі 90 млрд евро на тлі триваючої агресії з боку росії.
Рада проголосувала за фактичне підвищення тарифів на електроенергію та тепло
10 лютого, у перший день роботи 15-ої сесії Верховної Ради, народні депутати проголосували за два законопроєкти, якими збираються провали влади в енергетиці оплатити коштом звичайних українців і підприємців.
Україна ризикує втратити понад €5 млрд допомоги від ЄС через повільні реформи
Гальмування законодавчої роботи у Верховній Раді вже завдає прямих фінансових збитків державному бюджету. Через невиконання зобов’язань, передбачених програмою співпраці з Євросоюзом, Україна втратила значну частину фінансування у минулому році, а під загрозою зриву опинилися і транші на початку 2026 року.
Інфляція в Китаї різко впала до мінімуму з жовтня
Друга економіка світу продовжує демонструвати ознаки слабкості внутрішнього попиту. У січні 2026 року річна споживча інфляція в Китаї несподівано сповільнилася до 0,2%. Це суттєве падіння порівняно з грудневим показником у 0,8%, і воно виявилося значно гіршим за прогнози аналітиків, які очікували побачити цифру на рівні 0,4%.
