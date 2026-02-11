Україна може отримати 90 млрд євро: Європарламент проголосував «за»

У середу, 11 лютого, депутати Європарламенту проголосували за три законодавчі акти, які відкривають Україні можливість отримати кредит у розмірі 90 млрд евро на тлі триваючої агресії з боку росії, повідомляє преслужба Європарламенту.

На що виділять кошти

З цієї суми 30 млрд євро буде спрямовано на макрофінансову допомогу та бюджетну підтримку через спеціальний Механізм ЄС для України. Ще 60 млрд виділять на посилення обороноздатності України та закупівлю військового обладнання.

Це забезпечить швидкий доступ до критично важливих оборонних товарів переважно від виробників України, країн ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ)/Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

У разі, якщо певні оборонні матеріали не будуть негайно доступні з цих джерел для термінової поставки в Україну, передбачено низку цільових винятків для постачань з інших країн.

Надання фінансової допомоги відбуватиметься відповідно до реальних фінансових потреб України, визначених у фінансовій стратегії, яку підготувала Україна та оцінила Єврокомісія. Стратегія потребуватиме затвердження Ради ЄС.

Усе фінансування надаватиметься за умови чіткого дотримання Україною принципів демократичного врядування, верховенства права та захисту прав людини, зокрема прав меншин. Це передбачає постійну роботу над боротьбою з корупцією та зміцненням демократичних інституцій.