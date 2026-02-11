Multi від Мінфін
11 лютого 2026, 11:17

Україна ризикує втратити понад €5 млрд допомоги від ЄС через повільні реформи

Гальмування законодавчої роботи у Верховній Раді вже завдає прямих фінансових збитків державному бюджету. Через невиконання зобов’язань, передбачених програмою співпраці з Євросоюзом, Україна втратила значну частину фінансування у минулому році, а під загрозою зриву опинилися і транші на початку 2026 року. Про це повідомляє консорціум аналітичних центрів RRR4U у своєму звіті.

Гальмування законодавчої роботи у Верховній Раді вже завдає прямих фінансових збитків державному бюджету.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаби фінансових втрат

Аналітики підрахували, що політичні затримки коштують країні мільярди євро. За підсумками 2025 року бюджет недоотримав 3,7 млрд євро прямої допомоги від ЄС, оскільки парламент не встиг вчасно ухвалити необхідні законопроєкти.

Ситуація на поточний рік виглядає не менш тривожною. Експерти попереджають про високий ризик втрати ще щонайменше 1,4 млрд євро у першому кварталі 2026 року. Причина та сама: критично важливі для міжнародних партнерів документи «застрягли» у парламентських комітетах або чекають на розгляд у залі без чітких перспектив ухвалення.

Найдорожчі невиконані обіцянки

Згідно зі звітом RRR4U, левова частка втрачених коштів припадає на блокування реформ в енергетичному секторі та сфері конкуренції. Серед ключових провалів 2025 року:

  • Ринок електроенергії: Відсутність законодавства для інтеграції з ринками ЄС коштувала бюджету 500 млн євро.
  • Державна допомога: Не скасовано призупинення дії закону про держдопомогу та не гармонізовано правила з європейськими нормами — втрата 273 млн євро.
  • Зелена енергетика та регулятор: Не набрали чинності закони про спрощення інвестицій у відновлювану енергетику та про спеціальний статус регулятора НКРЕКП (Нацкомісії з тарифів) — це ще мінус 546 млн євро (по 273 млн за кожен пункт).
  • Теплопостачання: Не прийнято реформу централізованого опалення — втрата 273 млн євро.

Технічні нюанси голосування

Аналітики звертають увагу на важливу деталь: Єврокомісія зараховує виконання умов лише тоді, коли закон не просто проголосований, а вже набув чинності. Враховуючи час на підпис Президентом та можливі блокування постанов опозицією, депутати мають голосувати за реформи щонайменше за місяць до звітного дедлайну.

Консорціум закликав парламент негайно надати пріоритет цим законопроєктам, адже кожний тиждень затримки поглиблює дефіцит бюджету.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
11 лютого 2026, 11:55
#
А де про скориє помощі, упс, про податки на 4 пари шкарпеток з ОЛХ та ПДВ для самозайнятих?
