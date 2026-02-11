10 лютого, у перший день роботи 15-ої сесії Верховної Ради, народні депутати проголосували за два законопроєкти, якими збираються провали влади в енергетиці оплатити коштом звичайних українців і підприємців. Про це написав народний депутат Андрій Павловський.
Рада проголосувала за фактичне підвищення тарифів на електроенергію та тепло
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Про що йде мова в законопроєктах
Законопроєкт № 13219 покладає на громадян і підприємців України обовʼязок оплатити додатково приблизно 37 мільярдів гривень монопольним приватним власникам сонячної та вітроелектроенергії за рахунок збільшення тарифів на електроенергію.
«У такий своєрідний спосіб народні депутати „подбали“ про країну, яка замерзає. Парламентські фракції фактично одноголосно, за винятком „Батьківщини“, підтримали корупційне підвищення тарифів на електроенергію», — написав Павловський.
Що стосується законопроєкту № 14067, то в ньому народні обранці також передбачили положення, якими всю модернізацію систем теплокомуненерго передбачається провести не за рахунок грошей репарацій, а шляхом підвищення тарифу для людей на тепло — ось ціна, яку українці заплатять за експерименти влади у цьому секторі.
Коментарі - 4
Уважаемый Роман Миранчук, который уже отличился публикацией маячни, мог зайти на сайт ВР и прочитать суть этих «законопроектов» и особенно в части «зауважень» со стороны Главного Юридического Управления Верховной Рады!!! Игнорирование этих «рекомендаций» прямой путь в Суд!!!
Ну и , основной момент -не стоило размещать эту статью, Сам «Закон» № 13219 від 28.04.2025
Сесія реєстрації:
13 сесія IX скликання Включено до порядку денного: 4586-IX від 03.09.2025
при голосовании, нашел поддержку у фракции ЕС —
Фракція політичної партії «Європейська солідарність»
Кількість депутатів: 26
За:17 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:8
а это как-то идет в разрез с позицией вашего работодателя - фиалы и его супруги!
А депутата в бан, за маніпуляцію та брехню.