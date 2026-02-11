Multi від Мінфін

11 лютого 2026, 11:19

Рада проголосувала за фактичне підвищення тарифів на електроенергію та тепло

10 лютого, у перший день роботи 15-ої сесії Верховної Ради, народні депутати проголосували за два законопроєкти, якими збираються провали влади в енергетиці оплатити коштом звичайних українців і підприємців. Про це написав народний депутат Андрій Павловський.

10 лютого, у перший день роботи 15-ої сесії Верховної Ради, народні депутати проголосували за два законопроєкти, якими збираються провали влади в енергетиці оплатити коштом звичайних українців і підприємців.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про що йде мова в законопроєктах

Законопроєкт № 13219 покладає на громадян і підприємців України обовʼязок оплатити додатково приблизно 37 мільярдів гривень монопольним приватним власникам сонячної та вітроелектроенергії за рахунок збільшення тарифів на електроенергію.

«У такий своєрідний спосіб народні депутати „подбали“ про країну, яка замерзає. Парламентські фракції фактично одноголосно, за винятком „Батьківщини“, підтримали корупційне підвищення тарифів на електроенергію», — написав Павловський.

Що стосується законопроєкту № 14067, то в ньому народні обранці також передбачили положення, якими всю модернізацію систем теплокомуненерго передбачається провести не за рахунок грошей репарацій, а шляхом підвищення тарифу для людей на тепло — ось ціна, яку українці заплатять за експерименти влади у цьому секторі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
juular
juular
11 лютого 2026, 11:22
#
«Ну шо синку, помогли тобі твои ляхи?» ©
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 лютого 2026, 11:32
#
Ну вот, уважаемая редакция , на кого эта маячня от «нар депа» рассчитана!!!
Уважаемый Роман Миранчук, который уже отличился публикацией маячни, мог зайти на сайт ВР и прочитать суть этих «законопроектов» и особенно в части «зауважень» со стороны Главного Юридического Управления Верховной Рады!!! Игнорирование этих «рекомендаций» прямой путь в Суд!!!
Ну и , основной момент -не стоило размещать эту статью, Сам «Закон» № 13219 від 28.04.2025
Сесія реєстрації:
13 сесія IX скликання Включено до порядку денного: 4586-IX від 03.09.2025
при голосовании, нашел поддержку у фракции ЕС —
Фракція політичної партії «Європейська солідарність»
Кількість депутатів: 26
За:17 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:8

а это как-то идет в разрез с позицией вашего работодателя - фиалы и его супруги!
+
+45
neverice
neverice
11 лютого 2026, 11:33
#
Передвиборна агітація пішла? Закон підготували ще в квітні 2025, а прийняли за основу 21.08.2025. І в ньому немає нічого про підвищення тарифів для населення. Основна його зміна — це продовження дії аукціонів для ВДЕ на 5 років, з 2030 до 2035. Враховуючи, що «зелений тариф» зараз втричі менший за комерційний, то ВДЕ генерацію зараз можна мало не благодійною допомогою визнавати.
А депутата в бан, за маніпуляцію та брехню.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
11 лютого 2026, 11:57
#
Депутата може і в бан, але неверіс також бреше. В 2026 році зелений тариф 0,144 євго за кВт. А це майже вдвічі більше, ніж для насеення. Така собі благадійність…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають juular, MaxTirpiz, mcpherson, Orions и 56 незареєстрованих відвідувачів.
