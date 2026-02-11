Рада проголосувала за фактичне підвищення тарифів на електроенергію та тепло

10 лютого, у перший день роботи 15-ої сесії Верховної Ради, народні депутати проголосували за два законопроєкти, якими збираються провали влади в енергетиці оплатити коштом звичайних українців і підприємців. Про це написав народний депутат Андрій Павловський.

Про що йде мова в законопроєктах

Законопроєкт № 13219 покладає на громадян і підприємців України обовʼязок оплатити додатково приблизно 37 мільярдів гривень монопольним приватним власникам сонячної та вітроелектроенергії за рахунок збільшення тарифів на електроенергію.

«У такий своєрідний спосіб народні депутати „подбали“ про країну, яка замерзає. Парламентські фракції фактично одноголосно, за винятком „Батьківщини“, підтримали корупційне підвищення тарифів на електроенергію», — написав Павловський.

Що стосується законопроєкту № 14067, то в ньому народні обранці також передбачили положення, якими всю модернізацію систем теплокомуненерго передбачається провести не за рахунок грошей репарацій, а шляхом підвищення тарифу для людей на тепло — ось ціна, яку українці заплатять за експерименти влади у цьому секторі.