11 лютого 2026, 18:13

Ринок праці США оживає: 130 тисяч нових вакансій та несподіваний перегляд статистики за два роки

Американська економіка розпочала 2026 рік із приємного сюрпризу для аналітиків, продемонструвавши найсильніший ріст зайнятості за останній рік. У січні було створено 130 000 нових робочих місць, що значно перевищило прогнози експертів, які очікували лише 55 000. Рівень безробіття водночас знизився до 4,3%. Про це повідомляє The Wall Street Journal 11 лютого.

Американська економіка розпочала 2026 рік із приємного сюрпризу для аналітиків, продемонструвавши найсильніший ріст зайнятості за останній рік.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Локомотиви росту та аутсайдери

Січневий успіх має чітко виражену структуру. Основним драйвером створення робочих місць стали сектори охорони здоров’я та соціальної допомоги (зокрема догляд за літніми людьми). Ці сфери зростають незалежно від загального стану економіки, оскільки люди витрачають кошти на ці послуги як у добрі, так і в погані часи. Також позитивну динаміку показали будівництво та виробництво.

Натомість інші галузі продовжують скорочувати штат:

  • Державний сектор: зменшення кількості держслужбовців через політику скорочення витрат нової адміністрації.
  • Транспорт і складська логістика: скорочення персоналу (зокрема UPS).
  • Інформаційні технології та фінанси: продовжується оптимізація кадрів.
  • Рітейл: Amazon також оголосив про масштабні скорочення минулого місяця.

«Холодний душ» минулих років

Попри позитивний січень, звіт Міністерства праці містив несподівані дані щодо перегляду статистики за попередні роки. Планові уточнення показали, що ринок праці був значно слабшим, ніж вважалося раніше:

  • 2024 рік: створено лише 1,2 млн робочих місць (попередня оцінка — 2 млн).
  • 2025 рік: економіка додала мізерні 181 000 робочих місць за весь рік (раніше вважалося 584 000).

Чому це важливо

Сильні дані за січень (130 тис. нових місць) можуть стати аргументом для Федеральної резервної системи (ФРС) поставити на паузу подальше зниження відсоткових ставок. Логіка проста: якщо люди знаходять роботу, економіка не потребує додаткового стимулювання дешевими грошима.

Для світових ринків, включно з Україною, це означає, що долар може зрости, а вартість кредитів у світі не буде знижуватися так швидко, як сподівалися інвестори.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
