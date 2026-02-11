Інфляція в Китаї різко впала до мінімуму з жовтня

Друга економіка світу продовжує демонструвати ознаки слабкості внутрішнього попиту. У січні 2026 року річна споживча інфляція в Китаї несподівано сповільнилася до 0,2%. Це суттєве падіння порівняно з грудневим показником у 0,8%, і воно виявилося значно гіршим за прогнози аналітиків, які очікували побачити цифру на рівні 0,4%. Про це повідомляє Національне бюро статистики Китаю.

Ціни на продукти пішли вниз

Головним драйвером сповільнення стало падіння цін на продовольство. Вперше за три місяці вартість продуктового кошика знизилася на 0,7% (у грудні спостерігалося зростання на 1,1%). Найбільше подешевшали свинина, яйця та рослинні олії.

У непродовольчому секторі ситуація також виглядає млявою. Попри те, що влада продовжує реалізовувати програми обміну старих споживчих товарів на нові (trade-in) для стимулювання попиту, інфляція тут сповільнилася до 0,4% (проти 0,8% місяцем раніше).

Послуги та базова інфляція

Динаміка цін у різних секторах виглядає нерівномірно:

Транспорт: продовжує дешевшати, ціни впали на 3,4% (у грудні падіння було 2,6%).

Житло: вартість оренди та утримання житла знизилася на 0,1%.

Одяг: єдина категорія, де зростання цін прискорилося — до 1,9%.

Охорона здоров'я: незначне сповільнення зростання до 1,7%.

Особливе занепокоєння викликає показник так званої базової інфляції (очищений від коливань цін на їжу та енергоносії). У річному вимірі вона склала лише 0,8%, що є найслабшим результатом за останні пів року.

Статистик Національного бюро статистики Дун Лицзюань пояснив таку динаміку «ефектом високої бази» минулого року та різким падінням світових цін на енергоносії. У місячному вимірі (січень до грудня) ціни зросли на 0,2%, що також не дотягнуло до очікувань експертів (0,3%).

Привид дефляції не відступає

Варто пояснити, що для Китаю низька інфляція — це не перемога, як для США чи Європи зараз, а серйозна проблема. Китайська економіка вже тривалий час балансує на межі дефляції (падіння цін).

Дефляція небезпечна тим, що вона змушує споживачів відкладати покупки («завтра буде дешевше»), а бізнес — скорочувати виробництво та зарплати через падіння прибутків. Це створює замкнене коло, яке гальмує економічне зростання.

Поточні дані за січень є особливо показовими, оскільки вони охоплюють період підготовки до святкування Місячного Нового року — часу, коли споживчий попит у Китаї традиційно досягає піка. Слабкі показники саме в цей період свідчать про те, що китайські домогосподарства залишаються вкрай економними та невпевненими у завтрашньому дні, попри численні спроби уряду «розігріти» економіку через вливання ліквідності та підтримку ринку нерухомості.

Чому це важливо

Для світової економіки слабкість Китаю — це палиця з двома кінцями. З одного боку, це «експорт дефляції»: дешеві китайські товари допомагають знижувати інфляцію в інших країнах, зокрема у США та Європі, оскільки Китай намагається продати надлишки продукції за кордон за низькими цінами.

З іншого боку, це сигнал про те, що «фабрика світу» та один із найбільших ринків збуту не може відновитися. Слабкий внутрішній попит у Китаї означає, що ця країна купуватиме менше сировини (металу, нафти, зерна), що може вдарити по країнах-експортерах, до яких належить і Україна. Крім того, це посилює ризики глобального економічного сповільнення у 2026 році.