Інфляція в Китаї різко впала до мінімуму з жовтня

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 лютого 2026, 13:25

Інфляція в Китаї різко впала до мінімуму з жовтня

Друга економіка світу продовжує демонструвати ознаки слабкості внутрішнього попиту. У січні 2026 року річна споживча інфляція в Китаї несподівано сповільнилася до 0,2%. Це суттєве падіння порівняно з грудневим показником у 0,8%, і воно виявилося значно гіршим за прогнози аналітиків, які очікували побачити цифру на рівні 0,4%. Про це повідомляє Національне бюро статистики Китаю.

Друга економіка світу продовжує демонструвати ознаки слабкості внутрішнього попиту.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціни на продукти пішли вниз

Головним драйвером сповільнення стало падіння цін на продовольство. Вперше за три місяці вартість продуктового кошика знизилася на 0,7% (у грудні спостерігалося зростання на 1,1%). Найбільше подешевшали свинина, яйця та рослинні олії.

У непродовольчому секторі ситуація також виглядає млявою. Попри те, що влада продовжує реалізовувати програми обміну старих споживчих товарів на нові (trade-in) для стимулювання попиту, інфляція тут сповільнилася до 0,4% (проти 0,8% місяцем раніше).

Послуги та базова інфляція

Динаміка цін у різних секторах виглядає нерівномірно:

  • Транспорт: продовжує дешевшати, ціни впали на 3,4% (у грудні падіння було 2,6%).
  • Житло: вартість оренди та утримання житла знизилася на 0,1%.
  • Одяг: єдина категорія, де зростання цін прискорилося — до 1,9%.
  • Охорона здоров'я: незначне сповільнення зростання до 1,7%.

Особливе занепокоєння викликає показник так званої базової інфляції (очищений від коливань цін на їжу та енергоносії). У річному вимірі вона склала лише 0,8%, що є найслабшим результатом за останні пів року.

Статистик Національного бюро статистики Дун Лицзюань пояснив таку динаміку «ефектом високої бази» минулого року та різким падінням світових цін на енергоносії. У місячному вимірі (січень до грудня) ціни зросли на 0,2%, що також не дотягнуло до очікувань експертів (0,3%).

Привид дефляції не відступає

Варто пояснити, що для Китаю низька інфляція — це не перемога, як для США чи Європи зараз, а серйозна проблема. Китайська економіка вже тривалий час балансує на межі дефляції (падіння цін).

Дефляція небезпечна тим, що вона змушує споживачів відкладати покупки («завтра буде дешевше»), а бізнес — скорочувати виробництво та зарплати через падіння прибутків. Це створює замкнене коло, яке гальмує економічне зростання.

Поточні дані за січень є особливо показовими, оскільки вони охоплюють період підготовки до святкування Місячного Нового року — часу, коли споживчий попит у Китаї традиційно досягає піка. Слабкі показники саме в цей період свідчать про те, що китайські домогосподарства залишаються вкрай економними та невпевненими у завтрашньому дні, попри численні спроби уряду «розігріти» економіку через вливання ліквідності та підтримку ринку нерухомості.

Чому це важливо

Для світової економіки слабкість Китаю — це палиця з двома кінцями. З одного боку, це «експорт дефляції»: дешеві китайські товари допомагають знижувати інфляцію в інших країнах, зокрема у США та Європі, оскільки Китай намагається продати надлишки продукції за кордон за низькими цінами.

З іншого боку, це сигнал про те, що «фабрика світу» та один із найбільших ринків збуту не може відновитися. Слабкий внутрішній попит у Китаї означає, що ця країна купуватиме менше сировини (металу, нафти, зерна), що може вдарити по країнах-експортерах, до яких належить і Україна. Крім того, це посилює ризики глобального економічного сповільнення у 2026 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами