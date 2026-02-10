Головні фінансові новини за вівторок, 10 лютого.
Головне за вівторок: інфляція уповільнюється, євро оновлює вершини
Інфляція продовжує сповільнюватися: зростання цін в Україні впало до 7,4%
Темпи зростання споживчих цін в Україні продовжують демонструвати позитивну динаміку зниження. За підсумками першого місяця 2026 року інфляція в річному вимірі (порівняно із січнем минулого року) сповільнилася до 7,4%. Водночас за місяць ціни зросли на 0,7%, що є дещо вищим показником, ніж у грудні, але відповідає сезонним коливанням.
МВФ не бачить загроз статусу долара, незважаючи на його ослаблення
Не варто перебільшувати значення падіння долара за останній рік: американська валюта, ймовірно, збереже свій статус головної валюти у світі, заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.
Євро вчергове оновило історичний максимум у парі з гривнею
Офіційний курс євро зріс до нового історичного максимуму у вівторок, 10 лютого. Курс долара також зріс, але він ще далекий від своєї вершини.
36 балів та 104 місце: Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції
Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції (ІСК), додавши +1 бал у 2025 році. Тепер ми маємо 36 балів. Помірний прогрес дозволив нашій державі посісти 104 місце в рейтингу зі 182 країн світу.
Київстар підвищує вартість тарифів. Причина — подорожчання електроенергії та пального для генераторів
Вартість окремих тарифів «Київстар» зростає. Водночас абоненти, для яких змінюється вартість тарифу, зможуть обрати додаткові пропозиції у вигляді збільшення обсягів визначених послуг у тарифі, додають в компанії. Абоненти, яким не підходить тариф, можуть змінити його на більш релевантний, а абоненти передплати можуть перейти на тариф контрактної форми обслуговування.
