Головне за вівторок: інфляція уповільнюється, євро оновлює вершини

Інфляція продовжує сповільнюватися: зростання цін в Україні впало до 7,4%

Темпи зростання споживчих цін в Україні продовжують демонструвати позитивну динаміку зниження. За підсумками першого місяця 2026 року інфляція в річному вимірі (порівняно із січнем минулого року) сповільнилася до 7,4%. Водночас за місяць ціни зросли на 0,7%, що є дещо вищим показником, ніж у грудні, але відповідає сезонним коливанням.

