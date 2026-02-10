Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
10 лютого 2026, 20:00

Головне за вівторок: інфляція уповільнюється, євро оновлює вершини

Головні фінансові новини за вівторок, 10 лютого.

Головні фінансові новини за вівторок, 10 лютого.

Інфляція продовжує сповільнюватися: зростання цін в Україні впало до 7,4%

Темпи зростання споживчих цін в Україні продовжують демонструвати позитивну динаміку зниження. За підсумками першого місяця 2026 року інфляція в річному вимірі (порівняно із січнем минулого року) сповільнилася до 7,4%. Водночас за місяць ціни зросли на 0,7%, що є дещо вищим показником, ніж у грудні, але відповідає сезонним коливанням.

МВФ не бачить загроз статусу долара, незважаючи на його ослаблення

Не варто перебільшувати значення падіння долара за останній рік: американська валюта, ймовірно, збереже свій статус головної валюти у світі, заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.

Євро вчергове оновило історичний максимум у парі з гривнею

Офіційний курс євро зріс до нового історичного максимуму у вівторок, 10 лютого. Курс долара також зріс, але він ще далекий від своєї вершини.

36 балів та 104 місце: Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції

Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції (ІСК), додавши +1 бал у 2025 році. Тепер ми маємо 36 балів. Помірний прогрес дозволив нашій державі посісти 104 місце в рейтингу зі 182 країн світу.

Київстар підвищує вартість тарифів. Причина — подорожчання електроенергії та пального для генераторів

Вартість окремих тарифів «Київстар» зростає. Водночас абоненти, для яких змінюється вартість тарифу, зможуть обрати додаткові пропозиції у вигляді збільшення обсягів визначених послуг у тарифі, додають в компанії. Абоненти, яким не підходить тариф, можуть змінити його на більш релевантний, а абоненти передплати можуть перейти на тариф контрактної форми обслуговування.

Джерело: Мінфін
