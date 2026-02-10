Офіційний курс євро зріс до нового історичного максимуму у вівторок, 10 лютого. Курс долара також зріс, але від він ще далекий від своєї вершини. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.
10 лютого 2026, 15:43
Євро вчергове оновило історичний максимум у парі з гривнею
Курс долара
На середу, 11 лютого, НБУ встановив такий курс долара: 43,09 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у вівторок (43,03).
Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу, 11 лютого, був встановлений на позначці — 51,25 грн, що на 13 копійок більше, ніж у вівторок (51,12).
Таким чином, євро встановило черговий історичний максимум.
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого: 12,13 грн (у вівторок курс був 12,16 грн).
