36 балів та 104 місце: Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції

Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції (ІСК), додавши +1 бал у 2025 році. Тепер ми маємо 36 балів. Помірний прогрес дозволив нашій державі посісти 104 місце в рейтингу зі 182 країн світу, повідомляє Transparency International Ukraine.

За що отримали бал

Поточна оцінка сформована за період, коли в Україні було відстояно незалежність антикорупційних інституцій, продовжувалась реалізації заходів Державної антикорупційної програми на 2023−2025 роки та активно формувалась нова Антикорупційна стратегія на наступні п’ять років.

Викривачі корупції отримали перші винагороди за судовими рішеннями, запрацював інститут лобіювання та відбулась реформа управління арештованими активами. Цей час супроводжували численні викриття корупційних злочинів та зростання кількості вироків топпосадовцям.

Як змінювалися показники

Вкрай важливо звернути увагу на динаміку показників України за тривалий час. З 2013 року ми прогресували на +11 балів, піднявшись зі 144 місця в рейтингу (+40 позицій). Таке зростання показали тільки близько 20 країн світу. При цьому загальний світовий тренд залишається незмінним — абсолютна більшість держав погіршують або принаймні не підвищують свої бали в ІСК.

Крім того, Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує свої антикорупційні показники в умовах великої війни та окупації територій. За чотири роки російської агресії (у порівнянні з довоєнними 2021 роком) ми додали в Індексі +4 бали.

Що важливо знати про індекс