Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції (ІСК), додавши +1 бал у 2025 році. Тепер ми маємо 36 балів. Помірний прогрес дозволив нашій державі посісти 104 місце в рейтингу зі 182 країн світу, повідомляє Transparency International Ukraine.
36 балів та 104 місце: Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За що отримали бал
Поточна оцінка сформована за період, коли в Україні було відстояно незалежність антикорупційних інституцій, продовжувалась реалізації заходів Державної антикорупційної програми на 2023−2025 роки та активно формувалась нова Антикорупційна стратегія на наступні п’ять років.
Викривачі корупції отримали перші винагороди за судовими рішеннями, запрацював інститут лобіювання та відбулась реформа управління арештованими активами. Цей час супроводжували численні викриття корупційних злочинів та зростання кількості вироків топпосадовцям.
Як змінювалися показники
Вкрай важливо звернути увагу на динаміку показників України за тривалий час. З 2013 року ми прогресували на +11 балів, піднявшись зі 144 місця в рейтингу (+40 позицій). Таке зростання показали тільки близько 20 країн світу. При цьому загальний світовий тренд залишається незмінним — абсолютна більшість держав погіршують або принаймні не підвищують свої бали в ІСК.
Крім того, Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує свої антикорупційні показники в умовах великої війни та окупації територій. За чотири роки російської агресії (у порівнянні з довоєнними 2021 роком) ми додали в Індексі +4 бали.
Що важливо знати про індекс
- індекс розраховується за 100-бальною шкалою, де 0 балів означає, що корупція є головною формою суспільних відносин і замінником держави, а 100 балів — що корупція практично відсутня в житті країни як явище
- Transparency International вимірює ІСК з 1995 року, у 2012 році організація оновила методологію до теперішнього вигляду, тому порівнювати дані в часі доречно саме з цього року
- отримані країнами бали в ІСК відображають не об'єктивну ситуацію з корупцією в країні, а те, як вона сприймається експертами авторитетних аналітичних організацій та підприємцями
- ІСК оцінює виключно сприйняття корупції в публічному секторі й не враховує прояви побутової корупції
- індекс є агрегованим індикатором, який розраховується на основі 13 різних джерел (досліджень, звітів та опитувань) від 12 інституцій (для України у 2025 році — на основі 8 джерел, наприклад Індексу трансформації Фонду Бертельсманна, опитування менеджерів від Світового економічного форуму, індексу «Варіації демократії» тощо)
- різні джерела ІСК фокусуються на різних питаннях, зокрема на: ефективності системи покарання та запобігання корупції, прозорості і підзвітності у використанні бюджетних коштів, рівні втручання держави в економіку, захисті викривачів, висвітленні корупційних кейсів у медіа, способах фінансування політичних партій, ступені превалювання приватних інтересів у посадовців різних гілок влади тощо.
Коментарі - 1
То есть с точки зрения количества коррупционных сделок их возможно действительно стало меньше. А вот с точки зрения денежной — это бы надо посчитать.
И снова таки данный индекс мерял коррупцию со стороны «как она воспринимается экспертами авторитетных аналитических организаций и предпринимателями».
То есть то, что в ТЦК и ВЛК можно занести 5000$ никто не учитывал. То что за 10000$ можно пересечь границу — тоже. Ведь это вообще табу в украинском инфополе на официальном уровне. Нет ни бусификации ни взяток в ТЦК.
Я уже молчу про любимый украинский тренд в больницах который лично я называю «позолоти ручку». Когда все от медсестр до руководителей отделений как конвеер заходят к вновь прибывшему больному и просят или деньги или что-то купить. Коррупция ли это? Однозначно. Ты покупаешь для себя более качественные условия. Хотя они должны быть и так.