Темпи зростання споживчих цін в Україні продовжують демонструвати позитивну динаміку зниження. За підсумками першого місяця 2026 року інфляція в річному вимірі (порівняно із січнем минулого року) сповільнилася до 7,4%. Водночас за місяць ціни зросли на 0,7%, що є дещо вищим показником, ніж у грудні, але відповідає сезонним коливанням. Про це повідомляє Державна служба статистики 10 лютого.
10 лютого 2026, 14:21
Інфляція продовжує сповільнюватися: зростання цін в Україні впало до 7,4%
Статистичні дані свідчать про закріплення тренду на цінову стабілізацію. Показник річної інфляції у 7,4% є найнижчим за останній період, продовжуючи тенденцію кінця 2025 року.
Якщо розглядати зміни помісячно, то у січні 2026 року індекс споживчих цін додав 0,7%. Для порівняння, у грудні цей показник становив лише 0,2%. Незначне прискорення місячної інфляції на початку року є типовим явищем, пов'язаним із переглядом цін виробниками та сезонним подорожчанням певних груп продовольчих товарів.
