10 лютого 2026, 8:27

МВФ не бачить загроз статусу долара, незважаючи на його ослаблення

Не варто перебільшувати значення падіння долара за останній рік: американська валюта, ймовірно, збереже свій статус головної валюти у світі, заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю Bloomberg Television.

Не варто перебільшувати значення падіння долара за останній рік: американська валюта, ймовірно, збереже свій статус головної валюти у світі, заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю Bloomberg Television.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЧи є загроза для долара«Не варто піддаватися короткостроковим коливанням обмінного курсу», — заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю.
Фото: Глава МВФ Кристаліна Гергієва

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чи є загроза для долара

«Не варто піддаватися короткостроковим коливанням обмінного курсу», — заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю. Вона додала, що не бачить загрози для ролі долара у світовій системі.

«Нам слід придивитися до того, чому долар відіграє таку важливу роль у міжнародній валютній системі», — зазначила Георгієва. За її словами, цю роль забезпечують «глибина та ліквідність ринків капіталу в США, розмір економіки та підприємницький дух країни».

Глава МВФ також зазначила, що ослаблення долара може бути позитивним фактором для багатьох економік, що розвиваються. «Ті, хто бере кредити в доларах, тепер платитимуть менше», — наголосила вона.

Що відбувається з доларом

Індекс Bloomberg Dollar Spot, який відстежує курс долара до кошика з десяти провідних валют, торік знизився на 8,1%, що стало найбільшим падінням з 2017 року. 2026-го американська валюта втратила ще 1,3%. Наприкінці січня індекс долара Bloomberg опускався до найнижчого рівня з березня 2022 року.

Читайте також: Долар упав до найнижчого рівня за чотири роки на тлі зростання ризиків у США

Що кажуть аналітики

Розпродаж долара може продовжитися, передбачав у розмові з CNBC гендиректор Smead Capital Management Коул Смід.

«У довгостроковій перспективі ми знаходимося в „ведмежому“ ринку долара», — говорив він. Він порівняв поточну ситуацію з тим, що було після «бульбашки доткомів»: 2002-го долар досяг піку, а за наступні шість років до 2008 року валюта втратила 41% вартості. Зараз США теж залучили багато капіталу через ажіотаж навколо штучного інтелекту, але в майбутньому ці гроші поступово попрямують в інші місця, прогнозує глава Smead Capital Management.

«Інвестори шукатимуть вищу прибутковість, і ми побачимо, як долар зазнає труднощів через рух капіталу за кордон», — додав Смід.

Головний економіст ADP Нела Річардсон вважає ослаблення долара «палицею з двома кінцями», писав CNBC. За її словами, слабка валюта підтримує експорт, але підриває довіру до економіки за умов стійкої інфляції. Вона також вказала на «К-подібну» модель споживання у США, де 20% найбільш високооплачуваних громадян США контролюють більшу частину витрат, а більшість споживачів зазнає труднощів через високі темпи інфляції.

Ринковий стратег Interactive Brokers Стів Сосник припускав у розмові з Guardian, що слабкий долар вигідний транснаціональним компаніям із виручкою в іноземній валюті, але робить імпорт дорожчим і посилює інфляційний тиск.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 лютого 2026, 8:55
#
Ну, Ну!

…Сегодня в 12:00 по восточному времени президент Федерального резервного банка Кливленда Хаммак выступит перед аудиторией в Колумбусе. Позже, в 13:00 по восточному времени, президент Федерального резервного банка Далласа Логан выступит в Остине. Кроме того, состоится конференция Bank of America Financial Services Conference, которая предоставит дополнительную информацию о финансовом секторе…
…В пятницу вечером индекс доллара США немного снизился, остановившись на отметке 97,63, хотя и показал недельный рост, изменив нисходящую тенденцию предыдущих двух недель. По данным газеты Ming Pao, министр финансов США Стивен Мнучин не отрицал недавнего ослабления доллара, но подчеркнул политику сильного доллара, проводимую нынешней администрацией. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли выразила большую обеспокоенность состоянием рынка труда, чем инфляцией, предположив, что может потребоваться дальнейшее снижение процентных ставок, возможно, еще один или два раза…

Вот и посмотрим!
+
+15
Aktair1
Aktair1
10 лютого 2026, 9:25
#
Ну не купляти ж євро на піках, вважаю, що це вже запізно.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
10 лютого 2026, 10:37
#
Я пам’ятаю USD-Євро був 1,50−1,60. Не факт що зараз піки.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Smerch747, Анна Недогибченко, Игорь УА и 9 незареєстрованих відвідувачів.
