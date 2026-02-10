МВФ не бачить загроз статусу долара, незважаючи на його ослаблення

Не варто перебільшувати значення падіння долара за останній рік: американська валюта , ймовірно, збереже свій статус головної валюти у світі, заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю Bloomberg Television.

Чи є загроза для долара

«Не варто піддаватися короткостроковим коливанням обмінного курсу», — заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю. Вона додала, що не бачить загрози для ролі долара у світовій системі.

«Нам слід придивитися до того, чому долар відіграє таку важливу роль у міжнародній валютній системі», — зазначила Георгієва. За її словами, цю роль забезпечують «глибина та ліквідність ринків капіталу в США, розмір економіки та підприємницький дух країни».

Глава МВФ також зазначила, що ослаблення долара може бути позитивним фактором для багатьох економік, що розвиваються. «Ті, хто бере кредити в доларах, тепер платитимуть менше», — наголосила вона.

Що відбувається з доларом

Індекс Bloomberg Dollar Spot, який відстежує курс долара до кошика з десяти провідних валют, торік знизився на 8,1%, що стало найбільшим падінням з 2017 року. 2026-го американська валюта втратила ще 1,3%. Наприкінці січня індекс долара Bloomberg опускався до найнижчого рівня з березня 2022 року.

Що кажуть аналітики

Розпродаж долара може продовжитися, передбачав у розмові з CNBC гендиректор Smead Capital Management Коул Смід.

«У довгостроковій перспективі ми знаходимося в „ведмежому“ ринку долара», — говорив він. Він порівняв поточну ситуацію з тим, що було після «бульбашки доткомів»: 2002-го долар досяг піку, а за наступні шість років до 2008 року валюта втратила 41% вартості. Зараз США теж залучили багато капіталу через ажіотаж навколо штучного інтелекту, але в майбутньому ці гроші поступово попрямують в інші місця, прогнозує глава Smead Capital Management.

«Інвестори шукатимуть вищу прибутковість, і ми побачимо, як долар зазнає труднощів через рух капіталу за кордон», — додав Смід.

Головний економіст ADP Нела Річардсон вважає ослаблення долара «палицею з двома кінцями», писав CNBC. За її словами, слабка валюта підтримує експорт, але підриває довіру до економіки за умов стійкої інфляції. Вона також вказала на «К-подібну» модель споживання у США, де 20% найбільш високооплачуваних громадян США контролюють більшу частину витрат, а більшість споживачів зазнає труднощів через високі темпи інфляції.

Ринковий стратег Interactive Brokers Стів Сосник припускав у розмові з Guardian, що слабкий долар вигідний транснаціональним компаніям із виручкою в іноземній валюті, але робить імпорт дорожчим і посилює інфляційний тиск.