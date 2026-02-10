Київстар підвищує вартість тарифів. Причина — подорожчання електроенергії та пального для генераторів

Київстар підвищує вартість окремих тарифних планів, які не зазнавали змін понад рік. Про це в компанії «Київстар» повідомили у відповідь на запит РБК-Україна.

Пояснення компанії

«Ми розуміємо, що будь-яке підвищення вартості тарифів є чутливим питанням. Проте в умовах воєнних та економічних викликів це необхідний крок, щоб зв’язок, інтернет і цифрові сервіси від Київстар, на які щодня покладаються мільйони людей, працювали стабільно», — кажуть в «Київстарі».

Вартість окремих тарифів «Київстар» зростає. Водночас абоненти, для яких змінюється вартість тарифу, зможуть обрати додаткові пропозиції у вигляді збільшення обсягів визначених послуг у тарифі, додають в компанії.

Абоненти, яким не підходить тариф, можуть змінити його на більш релевантний, а абоненти передплати можуть перейти на тариф контрактної форми обслуговування.

«Також, як і раніше, абонентам доступні „Суперсили“, що дозволяють розширювати послуги на вибір: Київстар ТБ, Helsi, роумінг, додаткові ГБ та багато інших індивідуальних пропозицій, які можна оновлювати щомісяця», — деталізують в прес-службі.

