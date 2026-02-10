Київстар підвищує вартість тарифів. Причина — подорожчання електроенергії та пального для генераторів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 лютого 2026, 15:26

Київстар підвищує вартість тарифів. Причина — подорожчання електроенергії та пального для генераторів

Київстар підвищує вартість окремих тарифних планів, які не зазнавали змін понад рік. Про це в компанії «Київстар» повідомили у відповідь на запит РБК-Україна.

Київстар підвищує вартість окремих тарифних планів, які не зазнавали змін понад рік.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пояснення компанії

«Ми розуміємо, що будь-яке підвищення вартості тарифів є чутливим питанням. Проте в умовах воєнних та економічних викликів це необхідний крок, щоб зв’язок, інтернет і цифрові сервіси від Київстар, на які щодня покладаються мільйони людей, працювали стабільно», — кажуть в «Київстарі».

Вартість окремих тарифів «Київстар» зростає. Водночас абоненти, для яких змінюється вартість тарифу, зможуть обрати додаткові пропозиції у вигляді збільшення обсягів визначених послуг у тарифі, додають в компанії.

Абоненти, яким не підходить тариф, можуть змінити його на більш релевантний, а абоненти передплати можуть перейти на тариф контрактної форми обслуговування.

«Також, як і раніше, абонентам доступні „Суперсили“, що дозволяють розширювати послуги на вибір: Київстар ТБ, Helsi, роумінг, додаткові ГБ та багато інших індивідуальних пропозицій, які можна оновлювати щомісяця», — деталізують в прес-службі.

Читайте також: lifecell виграє «битву» у «Київстар» та Vodafone за перенесення номерів до іншого оператора

Причина зростання тарифів

В «Київстарі» пояснили перегляд тарифів необхідністю підтримувати стабільний зв’язок для понад 23 мільйонів користувачів в умовах війни.

Відбулося велике зростання витрат: від здорожчання електроенергії для бізнесу на 60% до одинадцятиразового збільшення обсягів споживання пального для роботи генераторів під час блекаутів.

В компанії зазначили, що ключовим ресурсом для роботи базових станцій є електроенергія, ціна якої влітку 2025 року для бізнесу зросла на 60%.

«У грудні через масштабні блекаути по всій країні обсяги споживання палива зросли у понад 11 разів порівняно з літнім періодом та становили 1,1 млн літрів за місяць», — зазначили в «Київстар», додавши, що така динаміка свідчить про значне зростання реальних витрат на підтримку мережі.

Як подорожчають тарифи та коли чекати нових цін

У відповідь на запит «Київстар» не вказав, які саме тарифи чекає подорожчання і коли саме це відбудеться. Але напередодні в ЗМІ писали, що підвищення цін планується з 1 березня.

За інформацією технічної спільноти «MZU — Мобільний Зв'язок України», «Київстар» оновлює вартість семи архівних пропозицій, які наразі закриті для нових підключень, що призведе до подорожчання послуг на 50−90 грн.

Корекція ціни торкнеться тарифних планів «Смачний», «Київстар Комфорт 2018», «LOVE UA Базовий», «LOVE UA Свобода/Свобода 2022», «Безлім Соцмережі», «Без меж lite» та «ТВІЙ Улюблений», водночас оператор розширить обсяги мобільного інтернету для використання за кордоном у межах сервісу Roam Like At Home.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
10 лютого 2026, 15:44
#
Нужно оштрафовать и запретить поднятие цен. Куда смотрит Зеленский? Нужно создавать петицию.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає amateur77 и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами