Київстар підвищує вартість окремих тарифних планів, які не зазнавали змін понад рік. Про це в компанії «Київстар» повідомили у відповідь на запит РБК-Україна.
Київстар підвищує вартість тарифів. Причина — подорожчання електроенергії та пального для генераторів
Пояснення компанії
«Ми розуміємо, що будь-яке підвищення вартості тарифів є чутливим питанням. Проте в умовах воєнних та економічних викликів це необхідний крок, щоб зв’язок, інтернет і цифрові сервіси від Київстар, на які щодня покладаються мільйони людей, працювали стабільно», — кажуть в «Київстарі».
Вартість окремих тарифів «Київстар» зростає. Водночас абоненти, для яких змінюється вартість тарифу, зможуть обрати додаткові пропозиції у вигляді збільшення обсягів визначених послуг у тарифі, додають в компанії.
Абоненти, яким не підходить тариф, можуть змінити його на більш релевантний, а абоненти передплати можуть перейти на тариф контрактної форми обслуговування.
«Також, як і раніше, абонентам доступні „Суперсили“, що дозволяють розширювати послуги на вибір: Київстар ТБ, Helsi, роумінг, додаткові ГБ та багато інших індивідуальних пропозицій, які можна оновлювати щомісяця», — деталізують в прес-службі.
Причина зростання тарифів
В «Київстарі» пояснили перегляд тарифів необхідністю підтримувати стабільний зв’язок для понад 23 мільйонів користувачів в умовах війни.
Відбулося велике зростання витрат: від здорожчання електроенергії для бізнесу на 60% до одинадцятиразового збільшення обсягів споживання пального для роботи генераторів під час блекаутів.
В компанії зазначили, що ключовим ресурсом для роботи базових станцій є електроенергія, ціна якої влітку 2025 року для бізнесу зросла на 60%.
«У грудні через масштабні блекаути по всій країні обсяги споживання палива зросли у понад 11 разів порівняно з літнім періодом та становили 1,1 млн літрів за місяць», — зазначили в «Київстар», додавши, що така динаміка свідчить про значне зростання реальних витрат на підтримку мережі.
Як подорожчають тарифи та коли чекати нових цін
У відповідь на запит «Київстар» не вказав, які саме тарифи чекає подорожчання і коли саме це відбудеться. Але напередодні в ЗМІ писали, що підвищення цін планується з 1 березня.
За інформацією технічної спільноти «MZU — Мобільний Зв'язок України», «Київстар» оновлює вартість семи архівних пропозицій, які наразі закриті для нових підключень, що призведе до подорожчання послуг на 50−90 грн.
Корекція ціни торкнеться тарифних планів «Смачний», «Київстар Комфорт 2018», «LOVE UA Базовий», «LOVE UA Свобода/Свобода 2022», «Безлім Соцмережі», «Без меж lite» та «ТВІЙ Улюблений», водночас оператор розширить обсяги мобільного інтернету для використання за кордоном у межах сервісу Roam Like At Home.
