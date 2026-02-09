Головне за понеділок: в Європі скорочують залежність від Visa та Mastercard, євро різко зросло

Приватбанк завершив 2025 фінансовий рік зі скороченням чистого прибутку на 27,7% — до 29,1 млрд грн. Попри зростання операційних доходів, фінансовий результат знизився через рекордні податкові відрахування до бюджету та масштабне технічне списання проблемних активів, пов’язаних із колишніми акціонерами.

Євро різко зросло на міжбанку у понеділок

Євро зросло на 55−57 копійок у понеділок, 9 лютого, на українському міжбанку. Долар також подорожчав на 24−25 копійок.

Золото повернулось до позначки $5000