9 лютого 2026, 20:30

Головне за понеділок: в Європі скорочують залежність від Visa та Mastercard, євро різко зросло

Головні фінансові новини за понеділок, 9 лютого.

Головні фінансові новини за понеділок, 9 лютого.

Європейські банки закликали «якнайшвидше» скоротити залежність ЄС від Visa та Mastercard

Європі «в терміновому порядку» слід скоротити свою залежність від американських платіжних сервісів —Visa і Mastercard, заявила глава Європейської платіжної ініціативи (EPI, European Payments Initiative, система миттєвих платежів, запущена 16 європейськими банками — FM) Мартіна Веймерт.

monobank запускає «гнучкий депозит» для валюти: обіцяють 3,7% річних у доларах та євро

monobank представив новий інвестиційний інструмент, який дозволяє клієнтам отримувати пасивний дохід від валютних заощаджень без необхідності «заморожувати» кошти на тривалий термін. Користувачі зможуть заробляти до 3,7% річних у доларах та 2,8% у євро, використовуючи механізм накопичувальних «Банок».

Приватбанк прозвітував про падіння чистого прибутку на 27% у 2025 році

Приватбанк завершив 2025 фінансовий рік зі скороченням чистого прибутку на 27,7% — до 29,1 млрд грн. Попри зростання операційних доходів, фінансовий результат знизився через рекордні податкові відрахування до бюджету та масштабне технічне списання проблемних активів, пов’язаних із колишніми акціонерами.

Євро різко зросло на міжбанку у понеділок

Євро зросло на 55−57 копійок у понеділок, 9 лютого, на українському міжбанку. Долар також подорожчав на 24−25 копійок.

Золото повернулось до позначки $5000

Вартість золота знову подолала психологічний бар'єр у 5000 доларів за унцію. Після надзвичайно волатильного тижня на ринок дорогоцінних металів повернулися інвестори, які вирішили скористатися тимчасовим падінням цін для вигідних покупок. У понеділок XAU подорожчало на 1,7%, відігравши значну частину втрат після історичного обвалу наприкінці минулого місяця.

