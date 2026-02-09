Головні фінансові новини за понеділок, 9 лютого.
Головне за понеділок: в Європі скорочують залежність від Visa та Mastercard, євро різко зросло
Європейські банки закликали «якнайшвидше» скоротити залежність ЄС від Visa та Mastercard
Європі «в терміновому порядку» слід скоротити свою залежність від американських платіжних сервісів —Visa і Mastercard, заявила глава Європейської платіжної ініціативи (EPI, European Payments Initiative, система миттєвих платежів, запущена 16 європейськими банками — FM) Мартіна Веймерт.
monobank запускає «гнучкий депозит» для валюти: обіцяють 3,7% річних у доларах та євро
monobank представив новий інвестиційний інструмент, який дозволяє клієнтам отримувати пасивний дохід від валютних заощаджень без необхідності «заморожувати» кошти на тривалий термін. Користувачі зможуть заробляти до 3,7% річних у доларах та 2,8% у євро, використовуючи механізм накопичувальних «Банок».
Приватбанк прозвітував про падіння чистого прибутку на 27% у 2025 році
Приватбанк завершив 2025 фінансовий рік зі скороченням чистого прибутку на 27,7% — до 29,1 млрд грн. Попри зростання операційних доходів, фінансовий результат знизився через рекордні податкові відрахування до бюджету та масштабне технічне списання проблемних активів, пов’язаних із колишніми акціонерами.
Євро різко зросло на міжбанку у понеділок
Євро зросло на 55−57 копійок у понеділок, 9 лютого, на українському міжбанку. Долар також подорожчав на 24−25 копійок.
Золото повернулось до позначки $5000
Вартість золота знову подолала психологічний бар'єр у 5000 доларів за унцію. Після надзвичайно волатильного тижня на ринок дорогоцінних металів повернулися інвестори, які вирішили скористатися тимчасовим падінням цін для вигідних покупок. У понеділок XAU подорожчало на 1,7%, відігравши значну частину втрат після історичного обвалу наприкінці минулого місяця.
