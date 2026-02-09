monobank запускає «гнучкий депозит» для валюти: обіцяють 3,7% річних у доларах та євро

monobank представив новий інвестиційний інструмент, який дозволяє клієнтам отримувати пасивний дохід від валютних заощаджень без необхідності «заморожувати» кошти на тривалий термін. Користувачі зможуть заробляти до 3,7% річних у доларах та 2,8% у євро , використовуючи механізм накопичувальних «Банок». Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський 9 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як це працює: облігації замість депозиту

Нова функція дозволяє перетворити звичайну валютну «Банку» на інвестиційний інструмент. Технічно це реалізовано через купівлю банком державних облігацій (ОВДП), які забезпечують дохідність вкладу.

Для активації послуги клієнт повинен мати на балансі «Банки» мінімальну суму — 1100 доларів або євро. Після увімкнення функції інвестування ставки розподіляються наступним чином:

3,7% річних — для долара США;

2,8% річних — для євро.

Миттєвий доступ до грошей

Ключовою перевагою нового продукту є ліквідність. На відміну від класичних строкових депозитів, де дострокове зняття коштів часто неможливе або призводить до втрати відсотків, у цьому випадку гроші залишаються доступними.

Користувач може вивести будь-яку суму з «Банки» у будь-який момент — навіть одразу після поповнення. У такому разі клієнт не отримає прибутку за цей короткий період, але й не втратить основну суму вкладу.

Обмежена пропозиція та черга

На стартовому етапі сервіс працюватиме у тестовому режимі з обмеженням кількості учасників. Функція буде доступна лише для перших 5000 користувачів.

Таке обмеження пов'язане з дефіцитом валютних ОВДП на ринку, які банк купує для забезпечення виплат. Після заповнення квоти нових охочих записуватимуть у лист очікування до моменту, поки банк не придбає додатковий пакет цінних паперів.

«Щось подібне ми побачили у Wise і зробили це для вас», — зазначив Олег Гороховський, додавши, що для доступу до послуги необхідно оновити застосунок.