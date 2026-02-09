Multi від Мінфін
9 лютого 2026, 10:55

monobank запускає «гнучкий депозит» для валюти: обіцяють 3,7% річних у доларах та євро

monobank представив новий інвестиційний інструмент, який дозволяє клієнтам отримувати пасивний дохід від валютних заощаджень без необхідності «заморожувати» кошти на тривалий термін. Користувачі зможуть заробляти до 3,7% річних у доларах та 2,8% у євро, використовуючи механізм накопичувальних «Банок». Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський 9 лютого.

monobank представив новий інвестиційний інструмент, який дозволяє клієнтам отримувати пасивний дохід від валютних заощаджень без необхідності «заморожувати» кошти на тривалий термін.

Як це працює: облігації замість депозиту

Нова функція дозволяє перетворити звичайну валютну «Банку» на інвестиційний інструмент. Технічно це реалізовано через купівлю банком державних облігацій (ОВДП), які забезпечують дохідність вкладу.

Для активації послуги клієнт повинен мати на балансі «Банки» мінімальну суму — 1100 доларів або євро. Після увімкнення функції інвестування ставки розподіляються наступним чином:

  • 3,7% річних — для долара США;
  • 2,8% річних — для євро.

Миттєвий доступ до грошей

Ключовою перевагою нового продукту є ліквідність. На відміну від класичних строкових депозитів, де дострокове зняття коштів часто неможливе або призводить до втрати відсотків, у цьому випадку гроші залишаються доступними.

Користувач може вивести будь-яку суму з «Банки» у будь-який момент — навіть одразу після поповнення. У такому разі клієнт не отримає прибутку за цей короткий період, але й не втратить основну суму вкладу.

Обмежена пропозиція та черга

На стартовому етапі сервіс працюватиме у тестовому режимі з обмеженням кількості учасників. Функція буде доступна лише для перших 5000 користувачів.

Таке обмеження пов'язане з дефіцитом валютних ОВДП на ринку, які банк купує для забезпечення виплат. Після заповнення квоти нових охочих записуватимуть у лист очікування до моменту, поки банк не придбає додатковий пакет цінних паперів.

«Щось подібне ми побачили у Wise і зробили це для вас», — зазначив Олег Гороховський, додавши, що для доступу до послуги необхідно оновити застосунок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
0
MAXAOH
MAXAOH
9 лютого 2026, 11:01
#
А в чём преимущество над покупкой валютных ОВГЗ?
+
+44
akaMIK
akaMIK
9 лютого 2026, 11:12
#
В том что не надо ждать даты выплаты и соответствовать номиналу. Они за нас покупают и делятся кусочком прибыли
+
+26
MAXAOH
MAXAOH
9 лютого 2026, 11:19
#
Где написано, что не надо ждать даты выплаты по депозиту? ОВГЗ тоже можно продать в любой момент и с процентом роста, если прошло достаточно времени.
+
0
BigBend
BigBend
9 лютого 2026, 13:24
#
Вчись читати.
+
0
Faraday
Faraday
9 лютого 2026, 11:14
#
А податки будуть як з депо?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
9 лютого 2026, 11:20
#
Если это депозит, то по закону, да.
+
+74
akaMIK
akaMIK
9 лютого 2026, 11:26
#
Ну как бы банка это депозит. Видимо будут налоги, но все равно лучше чем ставка 0.01% по депозитам в евро
+
0
MAXAOH
MAXAOH
9 лютого 2026, 13:17
#
Так можно в монобанке купить ОВГЗ и не будет налогов, и ставка будет такая же ±.
Да и по депозитам ставки выше есть чем 0,01%
+
0
BigBend
BigBend
9 лютого 2026, 13:24
#
Так купуй, нащо ти ниєш?
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
9 лютого 2026, 12:23
#
Чим це відрізняється в кращий бік від роботи з ОВДП у додатку Sense Банка?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
9 лютого 2026, 13:14
#
Так в монобанке тоже ОВГЗ можно купить. В чём плюсы этой идеи не понятно.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
9 лютого 2026, 13:15
#
Придбати і продати …
+
0
BigBend
BigBend
9 лютого 2026, 13:25
#
Відсутністю в схемі Sense банка
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
