Золото повернулось до позначки $5000

Вартість золота знову подолала психологічний бар'єр у 5000 доларів за унцію. Після надзвичайно волатильного тижня на ринок дорогоцінних металів повернулися інвестори, які вирішили скористатися тимчасовим падінням цін для вигідних покупок. У понеділок XAU подорожчало на 1,7%, відігравши значну частину втрат після історичного обвалу наприкінці минулого місяця. Про це повідомляє Bloomberg 9 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Китайський фактор та стабілізація ринку

Метал вже відновив приблизно половину вартості, втраченої після падіння з історичного максимуму 29 січня. Аналітики уважно стежать за здатністю золота закріпитися на поточному рівні.

«Здатність золота стабілізуватися вище порогу в 5000 доларів буде мати вирішальне значення для визначення того, чи зможе ринок перейти від реактивного відскоку до більш стійкого зростання», — зазначив Ахмад Ассірі, аналітик Pepperstone Group Ltd.

Важливу підтримку цінам надає офіційний попит. Дані, оприлюднені вихідними, свідчать, що Народний банк Китаю продовжує нарощувати золоті резерви вже 15-й місяць поспіль. Як повідомляє видання Securities Times, регулятор планує продовжувати купівлю невеликими партіями, щоб диверсифікувати активи без створення зайвої волатильності на ринку.

Срібло та спекулятивні гойдалки

Срібло демонструє ще більш бурхливу динаміку. Цей метал, який раніше втратив понад третину вартості від свого піку, у понеділок підскочив на 6%, перевищивши позначку 82 долари за унцію (хоча пізніше скорегувався до 79,28 долара).

Раніше ринок дорогоцінних металів розігрівали геополітичні ризики, побоювання щодо знецінення валют та сумніви в незалежності Федеральної резервної системи США (ФРС). Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав однією з причин різких коливань цін «неконтрольовану» торгівлю в Китаї.

Попри «шторм» на ринку, провідні банки та керуючі активами, зокрема Deutsche Bank, Goldman Sachs та Pictet Asset Management, зберігають оптимізм. Вони роблять ставку на відновлення цін через довгострокові фактори: відмову від доларових активів, політичну невизначеність та активність центробанків.

Очікування новин із США

Трейдери очікують на свіжу економічну статистику зі США, яка може вплинути на подальші дії ФРС. У середу вийде звіт про ринок праці, а у п'ятницю — дані про інфляцію.

Додаткову напругу створює політичний контекст: Кевін Ворш, номінант президента Дональда Трампа на посаду голови ФРС, висловився за нову угоду між центробанком та Міністерством фінансів, що посилює побоювання щодо втрати незалежності регулятора.