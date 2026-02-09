Приватбанк прозвітував про падіння чистого прибутку на 27% у 2025 році

Приватбанк завершив 2025 фінансовий рік зі скороченням чистого прибутку на 27,7% — до 29,1 млрд грн. Попри зростання операційних доходів, фінансовий результат знизився через рекордні податкові відрахування до бюджету та масштабне технічне списання проблемних активів, пов’язаних із колишніми акціонерами. Про це йдеться в офіційному звіті банку, оприлюдненому 9 лютого.

Ціна наповнення держбюджету

Прибуток до оподаткування зріс на 8,4% і сягнув 88 млрд грн. Основним драйвером став чистий процентний дохід, який збільшився на 19% — до 79,9 млрд грн.

Однак левову частку заробленого довелося віддати державі. Загальна сума податку на прибуток за рік склала 58,9 млрд грн, що на 44% більше, ніж роком раніше. Таке різке зростання пояснюється виконанням норм Податкового кодексу, через що банк нарахував додаткові податкові зобов'язання у розмірі 37,5 млрд грн.

Радикальне очищення балансу

Банк списав з балансу активи, пов'язані з колишніми власниками. Оскільки реальна вартість цих активів вже дорівнювала нулю, це рішення дозволило привести звітність у відповідність до реального стану справ.

У результаті частка непрацюючих кредитів (NPL) у загальному портфелі обвалилася з 59,4% до 10%.