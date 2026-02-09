Євро зросло на 55−57 копійок у понеділок, 9 лютого, на українському міжбанку. Долар також подорожчав на 24−25 копійок. Про це свідчать дані торгів.
9 лютого 2026, 17:33
Євро різко зросло на міжбанку у понеділок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 9 лютого
|
Закриття 9 лютого
|
Зміни
|
42,82/42,86
|
43,06/43,11
|
24/25
|
50,77/50,80
|
51,32/51,37
|
55/57
Офіційний курс: долар — 43,03 грн, євро — 51,12 грн.
Середній курс у банках: 42,77−43,25 грн/долар, 50,60−51,25 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,10−43,20, євро — 51,25−51,45 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі