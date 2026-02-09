Європейські банки закликали «якнайшвидше» скоротити залежність ЄС від Visa та Mastercard

Європі «в терміновому порядку» слід скоротити свою залежність від американських платіжних сервісів — Visa і Mastercard , заявила глава Європейської платіжної ініціативи (EPI, European Payments Initiative, система миттєвих платежів, запущена 16 європейськими банками — FM) Мартіна Веймерт. Її слова передає Financial Times.

Причина таких заяв

Заява Веймерта прозвучала на тлі попереджень чиновників про те, що домінування Visa та Mastercard на європейському ринку може бути використане проти ЄС у разі погіршення відносин із США. Незважаючи на наявність внутрішніх платіжних рішень, ЄС не володіє міжнародними сервісами, нарікала Веймерт.

Згідно зі звітом Європейського центрального банку, на який посилається FT, на частку Visa та Mastercard припадало дві третини від усіх транзакцій у Єврозоні у 2022 році. При цьому в 13 країнах-членах ЄС немає національних альтернатив глобальним сервісам із США. В інших країнах їх використання скорочується.

Європейських чиновників особливо непокоїть домінування Visa та Mastercard через скорочення використання готівки, пише газета.

Фінансова сфера — одна з критично важливих областей, де ЄС побоюється, що став надто залежним від США. FT навела приклад слова глави бельгійської служби безпеки про те, що Європа «втратила інтернет» через домінування на європейському ринку американських технокомпаній.

Щоб змінити ситуацію, 2024 року банки-учасники EPI, серед яких BNP Paribas та Deutsche Bank, запустили аналог Apple Pay — Wero. Сервіс налічує 48,5 млн користувачів з Бельгії, Франції та Німеччини, при цьому в планах компанії — наростити використання сервісу в онлайн-сегменті до 2027 року, уточнює газета.

Водночас у ЄЦБ заявляли про складнощі із масштабуванням ініціатив приватного сектору, зокрема ініціативи EPI, тому регулятор запропонував свій інструмент для проведення цифрових платежів усередині ЄС — цифровий євро, нагадує FT.

Ця ініціатива, у свою чергу, не знайшла позитивного відгуку вже в банківському секторі, де заявили, що цифровий євро може підірвати позиції приватних платіжних систем і послабити стимули банків до впровадження інновацій.

Кредитні організації апелювали до того, що ініціатива ЄЦБ фактично дублює функції Wero та не пропонує нових переваг.