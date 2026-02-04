Головне за середу: реальний ВВП прискорився, «Київстар» дорозмістив акції на Nasdaq

Найбільший телеком-оператор України Kyivstar Group Ltd., акції якого торгуються на американській біржі Nasdaq, оголосив про закриття угоди з вторинного публічного розміщення (SPO) звичайних акцій. Міжнародні інвестори виявили значний інтерес до активів української компанії: попит перевищив пропозицію у п'ять разів.

Нафтові доходи Росії впали до 5-річного мінімуму

У січні нафтогазові доходи російського бюджету обвалилися до найнижчого рівня за останні п'ять років. Причиною стала комбінація факторів, яку аналітики називають «ідеальний шторм»: падіння світових цін на нафту, рекордні дисконти через нові санкції США та несподіване зміцнення рубля, що «з'їло» валютну виручку експортерів.

Другий «шатдаун» за президентства Трампа закінчився, але попереду нова бюджетна «битва»