Головне за середу: реальний ВВП прискорився, «Київстар» дорозмістив акції на Nasdaq

Реальний ВВП України прискорив зростання до 3% наприкінці 2025 року — Держстат
Державна служба статистики України оприлюднила оперативну оцінку валового внутрішнього продукту за IV квартал 2025 року. Українська економіка демонструє чіткий тренд на відновлення, показуючи найкращу динаміку за останні півтора року.
В «Дії» запустили бета-тест подання податкової звітності
Команда Мінцифри робить черговий крок у цифровізації фінансових відносин громадян з державою. 4 лютого пресслужба «Дії» оголосила про запуск бета-тестування нової послуги — подання декларації про майновий стан та доходи.
«Київстар» успішно закрив вторинне розміщення акцій на Nasdaq — попит перевищив пропозицію у 5 разів
Найбільший телеком-оператор України Kyivstar Group Ltd., акції якого торгуються на американській біржі Nasdaq, оголосив про закриття угоди з вторинного публічного розміщення (SPO) звичайних акцій. Міжнародні інвестори виявили значний інтерес до активів української компанії: попит перевищив пропозицію у п'ять разів.
Нафтові доходи Росії впали до 5-річного мінімуму
У січні нафтогазові доходи російського бюджету обвалилися до найнижчого рівня за останні п'ять років. Причиною стала комбінація факторів, яку аналітики називають «ідеальний шторм»: падіння світових цін на нафту, рекордні дисконти через нові санкції США та несподіване зміцнення рубля, що «з'їло» валютну виручку експортерів.
Другий «шатдаун» за президентства Трампа закінчився, але попереду нова бюджетна «битва»
Президент США Дональд Трамп у вівторок вдень підписав законопроєкт про припинення часткового припинення роботи уряду (шатдауну). Документ забезпечує фінансування більшості федеральних установ до кінця вересня, проте залишає відкритим критичне питання фінансування Міністерства національної безпеки (DHS), створюючи передумови для нової політичної кризи вже за тиждень.
