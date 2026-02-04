Multi від Мінфін
4 лютого 2026, 10:54

«Київстар» успішно закрив вторинне розміщення акцій на Nasdaq — попит перевищив пропозицію у 5 разів

Найбільший телеком-оператор України Kyivstar Group Ltd., акції якого торгуються на американській біржі Nasdaq, оголосив про закриття угоди з вторинного публічного розміщення (SPO) звичайних акцій. Міжнародні інвестори виявили значний інтерес до активів української компанії: попит перевищив пропозицію у п'ять разів. Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

Найбільший телеком-оператор України Kyivstar Group Ltd., акції якого торгуються на американській біржі Nasdaq, оголосив про закриття угоди з вторинного публічного розміщення (SPO) звичайних акцій.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди

У рамках розміщення було реалізовано 14 375 000 звичайних акцій за ціною $10,50 за штуку. Загальний обсяг залучених коштів склав приблизно $151 млн (до вирахування комісій).

  • Продавці: Акції продавав основний акціонер — холдинг VEON Amsterdam B.V., а також низка інших акціонерів.
  • Нова структура власності: Після закриття угоди частка VEON у Kyivstar Group Ltd. скоротилася, але залишається контрольною — 83,6%.
  • Опціон андеррайтерів: Банки-організатори повністю використали своє право на купівлю додаткових 1,875 млн акцій, що свідчить про високу ліквідність та інтерес ринку.

Організаторами розміщення виступили фінансові гіганти Morgan Stanley, Barclays, Cantor та Rothschild & Co.

Сигнал довіри

Президент Kyivstar Group Олександр Комаров назвав результати розміщення доказом того, що український бізнес залишається привабливим для західного капіталу навіть у складних умовах.

«Ця успішна пропозиція ще раз демонструє, що вже сьогодні існує попит інвесторів на інноваційні, добре керовані українські компанії, такі як Київстар», — зазначив Комаров.

Він також підкреслив, що компанія продовжує працювати над тим, щоб у майбутньому дати можливість громадянам України безпосередньо інвестувати в акції національного оператора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає S1ax и 3 назареєстрованого відвідувача.
