У січні нафтогазові доходи російського бюджету обвалилися до найнижчого рівня за останні п'ять років. Причиною стала комбінація факторів, яку аналітики називають «ідеальний шторм»: падіння світових цін на нафту, рекордні дисконти через нові санкції США та несподіване зміцнення рубля, що «з'їло» валютну виручку експортерів. Про це пише Bloomberg.
4 лютого 2026, 19:25
Нафтові доходи Росії впали до 5-річного мінімуму
Крах бюджетних надходжень
Згідно з даними Мінфіну РФ, податкові надходження від нафтової галузі впали вдвічі порівняно з минулим роком — до 281,7 млрд рублів ($3,7 млрд). Сукупні доходи від нафти та газу також скоротилися на 50%, склавши 393,3 млрд рублів.
Це найгірший показник із червня 2020 року, коли світ переживав пандемічний шок попиту. Враховуючи, що нафтогазовий сектор забезпечує близько чверті надходжень до бюджету, такий спад створює критичний тиск на скарбницю РФ, особливо на тлі війни в Україні, що триває вже чотири роки.
Три удари по доходах
Експерти виділяють три ключові причини обвалу:
- Ціновий провал: У грудні середня ціна російської нафти Urals становила $39,18 за барель, що на 38% менше, ніж рік тому. Це катастрофічно нижче закладеної в бюджет РФ ціни у $59 за барель на 2026 рік.
- Рекордні дисконти: Після того, як у жовтні 2025 року США внесли до «чорного списку» гігантів «Роснефть» та «Лукойл», різниця (спред) між ціною Urals та еталонною Brent зросла до $26 за барель. Для порівняння: роком раніше цей розрив складав $12.
- Валютна пастка: Середній курс рубля у грудні становив 78,4 руб./$, що на 25% міцніше, ніж рік тому. Для експортерів це означає подвійні втрати: вони отримують менше доларів за нафту, а при конвертації цих доларів отримують значно менше рублів для сплати податків та покриття витрат усередині країни.
