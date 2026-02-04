Нафтові доходи Росії впали до 5-річного мінімуму

У січні нафтогазові доходи російського бюджету обвалилися до найнижчого рівня за останні п'ять років. Причиною стала комбінація факторів, яку аналітики називають «ідеальний шторм»: падіння світових цін на нафту, рекордні дисконти через нові санкції США та несподіване зміцнення рубля, що «з'їло» валютну виручку експортерів. Про це пише Bloomberg.

Крах бюджетних надходжень

Згідно з даними Мінфіну РФ, податкові надходження від нафтової галузі впали вдвічі порівняно з минулим роком — до 281,7 млрд рублів ($3,7 млрд). Сукупні доходи від нафти та газу також скоротилися на 50%, склавши 393,3 млрд рублів.

Це найгірший показник із червня 2020 року, коли світ переживав пандемічний шок попиту. Враховуючи, що нафтогазовий сектор забезпечує близько чверті надходжень до бюджету, такий спад створює критичний тиск на скарбницю РФ, особливо на тлі війни в Україні, що триває вже чотири роки.

Три удари по доходах

Експерти виділяють три ключові причини обвалу: