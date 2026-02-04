Другий «шатдаун» за президентства Трампа закінчився, але попереду нова бюджетна «битва»

Президент США Дональд Трамп у вівторок вдень підписав законопроєкт про припинення часткового припинення роботи уряду (шатдауну). Документ забезпечує фінансування більшості федеральних установ до кінця вересня, проте залишає відкритим критичне питання фінансування Міністерства національної безпеки (DHS), створюючи передумови для нової політичної кризи вже за тиждень. Про це повідомляє Financial Times.

Деталі угоди та голосування

Законопроєкт пройшов Палату представників, контрольовану республіканцями, з мінімальною перевагою: 217 голосів «за» проти 214 «проти». Голосуванню передували напружені 24-годинні переговори, де республіканці погрожували заблокувати угоду, вимагаючи включення положень про суворіші правила ідентифікації виборців.

Ключова особливість прийнятого бюджету:

Основний уряд: Фінансується до кінця фінансового року (вересень 2026).

DHS (включаючи імміграційну службу ICE): Фінансується лише до 13 лютого.

Імміграційна криза та трагедія в Міннеаполісі

Короткострокове фінансування DHS пов'язане з гострим конфліктом навколо методів депортації, які застосовує адміністрація Трампа. Демократи в обох палатах Конгресу погрожують заблокувати подальше виділення коштів, якщо Білий дім не змінить підходи до примусового видворення мігрантів.

Каталізатором напруги стали резонансні вбивства під час дій правоохоронців у Міннеаполісі. Ці інциденти викликали хвилю обурення в суспільстві та посилили критику «жорсткої руки» адміністрації.