Головне за середу: золото оновлює вершини, долар падає
Золото вперше в історії перевищило $5 300 на тлі падіння долара
У середу, 28 січня, вартість золота подолала історичну психологічну позначку, піднявшись вище $5 300 за тройську унцію. Основними драйверами ралі стали слабкий американський долар та занепокоєння інвесторів щодо майбутньої незалежності Федеральної резервної системи (ФРС) США.
Трамп дає «зелене світло» на продаж долара: американська валюта входить у фазу затяжного падіння
Президент США Дональд Трамп своїми останніми заявами фактично підтвердив зміну курсу Білого дому: тепер слабкий долар сприймається не як проблема, а як інструмент підтримки американських експортерів.
«Криза довіри»: інвестори готуються до нового обвалу долара
Трейдери платять рекордні в історії суми за страхування від падіння долара. Політична невизначеність у Вашингтоні спровокувала масовий результат із американської валюти, який експерти вже називають «кризою довіри».
Приплив валюти сповільнюється: НБУ звітує про зниження темпів повернення виручки
Заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum у Києві озвучив свіжу статистику щодо валютних надходжень. Попри позитивну динаміку, темпи зростання виручки у 2025 році виявилися значно слабшими за показники попереднього року.
Tether представила новий стейблкоїн для США — USAT
Компанія Tether представила новий стейблкоїн під назвою USAT. Актив повністю відповідає закону GENIUS і випускається регульованою структурою Anchorage Digital Bank. Про плани запуску нового доларового стейблкоїна завляли ще у квітні 2025 року. Очільник компанії зазначив, що це найкращий варіант, оскільки американське законодавство передбачає обмеження для іноземних емітентів таких активів.
