Головне за середу: золото оновлює вершини, долар падає

Трейдери платять рекордні в історії суми за страхування від падіння долара. Політична невизначеність у Вашингтоні спровокувала масовий результат із американської валюти, який експерти вже називають «кризою довіри».

Приплив валюти сповільнюється: НБУ звітує про зниження темпів повернення виручки

Заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum у Києві озвучив свіжу статистику щодо валютних надходжень. Попри позитивну динаміку, темпи зростання виручки у 2025 році виявилися значно слабшими за показники попереднього року.

Tether представила новий стейблкоїн для США — USAT