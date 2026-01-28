«Криза довіри»: інвестори готуються до нового обвалу долара

Обвал долара

Індекс Bloomberg Dollar Spot зафіксував обвал, який можна порівняти лише з періодом «тарифних воєн» квітня 2025 року. Якщо падіння продовжиться, курс долара ризикує оновити чотирирічний мінімум. Примітно, що тепер інвестори не вірять у валюту США і довгостроковій перспективі — рівень песимізму став максимальним з травня 2025 року.

Що кажуть аналітики