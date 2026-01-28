Трейдери платять рекордні в історії суми за страхування від падіння долара. Політична невизначеність у Вашингтоні спровокувала масовий результат із американської валюти, який експерти вже називають «кризою довіри», пише Bloomberg.
«Криза довіри»: інвестори готуються до нового обвалу долара
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Обвал долара
Індекс Bloomberg Dollar Spot зафіксував обвал, який можна порівняти лише з періодом «тарифних воєн» квітня 2025 року. Якщо падіння продовжиться, курс долара ризикує оновити чотирирічний мінімум. Примітно, що тепер інвестори не вірять у валюту США і довгостроковій перспективі — рівень песимізму став максимальним з травня 2025 року.
Читайте також: Долар упав до найнижчого рівня за чотири роки на тлі зростання ризиків у США
Що кажуть аналітики
«Непередбачуваність політики США однозначно грає проти долара», — зазначає старий аналітики Danske Bank Йеспер Ф'ярстедт.
До побоювань через дефіцит бюджету і торговельних конфліктів додалися чутки про можливу інтервенцію США спільно з Японією для підтримки ієни, що слабшає. На цьому фоні волатильність долара злетіла до максимуму з вересня, а попит на опціони-метелики (захист від екстремальних стрибків курсу) досяг семимісячного піку. Це сигналізує у тому, що ринок готується до виходу долара межі звичних торгових діапазонів.
Долар вже не «тиха гавань»
Ситуація змінює статус долара як «тихої гавані». У той час, як звіти BIS все ще говорять про структурне домінування долара у довгострокових боргах, поточні потоки капіталу йдуть у золото, яке вже пробило позначку $5 200 за унцію.
Обсяги торгів через DTCC у понеділок стали другим за величиною за всю історію, а дві третини опціонних угод щодо євро та австралійського долара зараз спрямовані проти валюти США, пише видання.
Додатковим негативним чинником є загроза чергового шатдауну (припинення роботи уряду). Як стверджує керівник стратегічних досліджень ринків Citi Луїс Коста, що розвиваються, поєднання політичного хаосу і бюджетних ризиків підриває фундаментальну вартість долара, змушуючи глобальних гравців переглядати свої портфелі на користь коротких позицій.
Коментарі - 1