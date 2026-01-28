Трамп дає «зелене світло» на продаж долара: американська валюта входить у фазу затяжного падіння

Президент США Дональд Трамп своїми останніми заявами фактично підтвердив зміну курсу Білого дому: тепер слабкий долар сприймається не як проблема, а як інструмент підтримки американських експортерів. Це спровокувало найглибше одноденне падіння долара за останній рік, повідомляє Bloomberg.

Головні події на валютному ринку:

Індекс долара Bloomberg впав на 1,2%, досягнувши мінімуму за останні чотири роки.

Золото встановило новий історичний рекорд, перевищивши $5 300 за унцію.

Євро та британський фунт піднялися до найсильніших рівнів з 2021 року, а швейцарський франк — до максимуму за останні 11 років. В Азії найбільше зростання продемонстрували корейська вона та малайзійський рингіт.

«Усмішка долара» перетворюється на гримасу

Стівен Джен, засновник Eurizon SLJ Capital та автор відомої теорії «усмішки долара», вважає, що ми є свідками початку нової ери. На його думку, ціле покоління аналітиків звикло до формули «сильна економіка = сильний долар», але адміністрація Трампа ламає цей шаблон, прагнучи сильної економіки при слабкій валюті.

«Це цілком може бути початком наступного етапу падіння долара, і багато хто до цього не готовий», — зазначає Джен.

Чому інвестори виходять з американських активів?

Окрім прямих слів Трампа про те, що падіння долара — це «чудово для бізнесу», тиск на валюту посилюють:

Політична непередбачуваність. Погрози митами союзникам та ідеї щодо анексії Гренландії лякають іноземних тримачів активів.

Атака на незалежність ФРС. Спроби Білого дому вплинути на рішення центробанку щодо зниження ставок знецінюють привабливість держоблігацій США.

Ефект «тихого звільнення». Інвестори починають масово закривати позиції в доларових активах, переходячи в золото та тверді валюти.

Ризики для економіки США

Попри вигоду для експортерів, аналітики Goldman Sachs попереджають про небезпеку. При державному боргу, що наближається до $40 трильйонів, стабільність валюти є критично важливою для того, щоб США могли продовжувати продавати свої довгострокові облігації. Неконтрольоване падіння долара може призвести до здорожчання обслуговування боргу та глобальної «дедоларизації».