28 січня 2026, 15:53

Трамп дає «зелене світло» на продаж долара: американська валюта входить у фазу затяжного падіння

Президент США Дональд Трамп своїми останніми заявами фактично підтвердив зміну курсу Білого дому: тепер слабкий долар сприймається не як проблема, а як інструмент підтримки американських експортерів. Це спровокувало найглибше одноденне падіння долара за останній рік, повідомляє Bloomberg.

Трамп дає «зелене світло» на продаж долара: американська валюта входить у фазу затяжного падіння
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головні події на валютному ринку:

  • Індекс долара Bloomberg впав на 1,2%, досягнувши мінімуму за останні чотири роки.
  • Золото встановило новий історичний рекорд, перевищивши $5 300 за унцію.
  • Євро та британський фунт піднялися до найсильніших рівнів з 2021 року, а швейцарський франк — до максимуму за останні 11 років. В Азії найбільше зростання продемонстрували корейська вона та малайзійський рингіт.

«Усмішка долара» перетворюється на гримасу

Стівен Джен, засновник Eurizon SLJ Capital та автор відомої теорії «усмішки долара», вважає, що ми є свідками початку нової ери. На його думку, ціле покоління аналітиків звикло до формули «сильна економіка = сильний долар», але адміністрація Трампа ламає цей шаблон, прагнучи сильної економіки при слабкій валюті.

«Це цілком може бути початком наступного етапу падіння долара, і багато хто до цього не готовий», — зазначає Джен.

Чому інвестори виходять з американських активів?

Окрім прямих слів Трампа про те, що падіння долара — це «чудово для бізнесу», тиск на валюту посилюють:

  • Політична непередбачуваність. Погрози митами союзникам та ідеї щодо анексії Гренландії лякають іноземних тримачів активів.
  • Атака на незалежність ФРС. Спроби Білого дому вплинути на рішення центробанку щодо зниження ставок знецінюють привабливість держоблігацій США.
  • Ефект «тихого звільнення». Інвестори починають масово закривати позиції в доларових активах, переходячи в золото та тверді валюти.

Ризики для економіки США

Попри вигоду для експортерів, аналітики Goldman Sachs попереджають про небезпеку. При державному боргу, що наближається до $40 трильйонів, стабільність валюти є критично важливою для того, щоб США могли продовжувати продавати свої довгострокові облігації. Неконтрольоване падіння долара може призвести до здорожчання обслуговування боргу та глобальної «дедоларизації».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
