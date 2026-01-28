Multi від Мінфін
28 січня 2026, 8:47

Tether представила новий стейблкоїн для США — USAT

Компанія Tether представила новий стейблкоїн під назвою USAT. Актив повністю відповідає закону GENIUS і випускається регульованою структурою Anchorage Digital Bank. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Компанія Tether представила новий стейблкоїн під назвою USAT.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про новий доларовий стейблкоїн

Про плани запуску нового доларового стейблкоїна завляли ще у квітні 2025 року. Очільник компанії зазначив, що це найкращий варіант, оскільки американське законодавство передбачає обмеження для іноземних емітентів таких активів.

Згідно з релізом, USAT — це регульований на федеральному рівні доларовий стейблкоїн, створений спеціально відповідно до рамок GENIUS Act. Його емітентом виступить Anchorage Digital Bank, який має ліцензію трастового банку від Управління контролера грошового обігу (OCC).

Кастодіаном забезпечення та первинним дилером є компанія Cantor Fitzgerald. Резерви USAT, виходячи з вимог GENIUS Act, мають повністю покривати пропозицію активу та складатися з готівки, короткострокових облігацій Казначейства, угод РЕПО овернайт, коштів на депозитах на вимогу в локальних банках і часток зареєстрованих фондів грошового ринку.

У Tether підкреслили, що новий стейблкоїн поєднує масштаб і операційну зрілість USDT із новою системою норм для федеральних інститутів.

Де буде доступний

На початковому етапі USAT буде доступний на майданчиках Bybit,Crypto.com,Kraken,OKX і Moonpay.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
