Заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum у Києві озвучив свіжу статистику щодо валютних надходжень. Попри позитивну динаміку, темпи зростання виручки у 2025 році виявилися значно слабшими за показники попереднього року.
Приплив валюти сповільнюється: НБУ звітує про зниження темпів повернення виручки
Статистика надходжень та валютна політика
У 2025 році обсяг повернення валютної виручки в Україну зріс лише на 5%. Для порівняння, у 2024 році цей показник демонстрував стрімкий стрибок на рівні 20%.
У Нацбанку зазначають:
- Валютна лібералізація залишається стратегічною метою. Регулятор готовий і надалі знімати обмеження, але лише за умови стабільного припливу валюти від експортерів.
- Наявні обмеження наразі є необхідним інструментом для підтримки стабільності гривні.
Кредитний бум та нові інструменти
Попри уповільнення припливу виручки, бізнес активно залучає фінансування. З початку 2025 року обсяги кредитування експортерів суттєво зросли:
- Гривневі позики: +25%;
- Валютні кредити: +20%.
Також НБУ тестує механізми захисту від курсових коливань. Зокрема, було дозволено використання форвардних операцій. Хоча ринок хеджування ризиків лише зароджується — наразі проведено 39 угод на загальну суму $10 млн.
Курс на євро: плани на 2026 рік
Через зростання частки європейської валюти у зовнішньоторговельних розрахунках, НБУ готує важливе нововведення. З високою ймовірністю вже у 2026 році регулятор запровадить довідковий курс євро, що спростить планування для компаній, які працюють з ринком ЄС.
Важливі послаблення, що вже діють:
НБУ вже скасував ліміти за часом розрахунків для контрактів:
- За участі Експортно-кредитного агентства (ЕКА).
- При експорті страхових послуг.
