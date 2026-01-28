Multi від Мінфін
28 січня 2026, 16:30

Приплив валюти сповільнюється: НБУ звітує про зниження темпів повернення виручки

Заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum у Києві озвучив свіжу статистику щодо валютних надходжень. Попри позитивну динаміку, темпи зростання виручки у 2025 році виявилися значно слабшими за показники попереднього року.

Приплив валюти сповільнюється: НБУ звітує про зниження темпів повернення виручки
Фото: pixabay

Статистика надходжень та валютна політика

У 2025 році обсяг повернення валютної виручки в Україну зріс лише на 5%. Для порівняння, у 2024 році цей показник демонстрував стрімкий стрибок на рівні 20%.

У Нацбанку зазначають:

  • Валютна лібералізація залишається стратегічною метою. Регулятор готовий і надалі знімати обмеження, але лише за умови стабільного припливу валюти від експортерів.
  • Наявні обмеження наразі є необхідним інструментом для підтримки стабільності гривні.

Кредитний бум та нові інструменти

Попри уповільнення припливу виручки, бізнес активно залучає фінансування. З початку 2025 року обсяги кредитування експортерів суттєво зросли:

  • Гривневі позики: +25%;
  • Валютні кредити: +20%.

Також НБУ тестує механізми захисту від курсових коливань. Зокрема, було дозволено використання форвардних операцій. Хоча ринок хеджування ризиків лише зароджується — наразі проведено 39 угод на загальну суму $10 млн.

Курс на євро: плани на 2026 рік

Через зростання частки європейської валюти у зовнішньоторговельних розрахунках, НБУ готує важливе нововведення. З високою ймовірністю вже у 2026 році регулятор запровадить довідковий курс євро, що спростить планування для компаній, які працюють з ринком ЄС.

Важливі послаблення, що вже діють:

НБУ вже скасував ліміти за часом розрахунків для контрактів:

  • За участі Експортно-кредитного агентства (ЕКА).
  • При експорті страхових послуг.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі

Новини по темі
