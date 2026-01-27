Головне за вівторок: євро витісняє долар, ЄС та Індія уклали історичну торгову угоду

Євро витісняє долар у світі: курс оновив максимуми минулого року

Курс європейської валюти до долара оновив максимуми минулого року, й вийшов на позначки червня 2021 року — 1,193. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За словами аналітика, в рівнянні EURUSD слабкий долар. На ринку продовжується розпродаж американських активів через політику Трампа. Але, це лише частина пазлу.

