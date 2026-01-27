Multi від Мінфін
27 січня 2026, 20:00

Головне за вівторок: євро витісняє долар, ЄС та Індія уклали історичну торгову угоду

Головні фінансові новини за вівторок, 27 січня.

Головні фінансові новини за вівторок, 27 січня.

Євро витісняє долар у світі: курс оновив максимуми минулого року

Курс європейської валюти до долара оновив максимуми минулого року, й вийшов на позначки червня 2021 року — 1,193. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За словами аналітика, в рівнянні EURUSD слабкий долар. На ринку продовжується розпродаж американських активів через політику Трампа. Але, це лише частина пазлу.

Євро не спиняється: офіційний курс сягнув нового історичного піка, а долар впав нижче 43 гривень

Валютні гойдалки в Україні продовжуються: поки європейська валюта щодня оновлює історичні максимуми, американський долар втрачає у ціні, відкотившись за психологічну межу.

Долар під загрозою. МВФ готується до швидкого розпродажу активів

Міжнародний валютний фонд готується до можливості швидкого розпродажу активів, деномінованих у доларах США, заявила в понеділок його директор-розпорядник Крісталіна Георгієва.

Трамп підвищив мито на товари з Південної Кореї до 25%

Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення мит США на низку товарів із Південної Кореї до 25%. Це торкнеться автомобілів та фармпродукції, написав він у соцмережі Truth Social.

Індія та ЄС досягли історичної торгової угоди після 20 років переговорів

Індія та Євросоюз дійшли торгової угоди, про неї буде оголошено на спільному саміті. Про це повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Згідно з повідомленням Єврокомісії, Індія знизить тарифи для ЄС. Зокрема, тарифи на автомобілі поступово знижуватимуться зі 110 до 10%, а тарифи на автозапчастини будуть повністю скасовані протягом 10 років.

Джерело: Мінфін
