Трамп підвищив мито на товари з Південної Кореї до 25%

Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення мит США на низку товарів із Південної Кореї до 25%. Це торкнеться автомобілів та фармпродукції, написав він у соцмережі Truth Social.

Рішення Трампа

«Оскільки корейські законодавці не ввели в дію нашу Історичну Торговельну Угоду, що є їхньою прерогативою, я тим самим збільшую південнокорейські мита на автомобілі, лісоматеріали, фармацевтичну продукцію та всі інші „відповідні“ тарифи з 15% до 25%», — написав Трамп.

За словами президента США, у кожній зі своїх торгових угод Вашингтон діяв швидко для того, щоб знизити мита відповідно до домовленостей. Угоду з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном Трамп уклав 30 липня 2025 року. «Чому південнокорейські законодавці не схвалили її?», — запитав Трамп.

Тарифні погрози Трампа

Трамп на початку 2026 року відновив активність у торговельній політиці та загрози митом різним торговим партнерам США. 24 січня Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на весь експорт Канади до США, якщо вона укласти торговельну угоду з Китаєм. Це сталося після того, як у середині січня Китай та Канада досягли попередньої угоди про взаємне зниження частини торгових бар'єрів.

Ще тижнем раніше, 17 січня, Трамп оголосив про введення 10-відсоткового мита щодо восьми європейських країн, які підтримали Данію і виступили проти його спроб домогтися контролю над Гренландією. Нові мита мали набути чинності з 1 лютого.

Проте вже 21 січня Трамп, перебуваючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомив про їхнє скасування.