Євро витісняє долар у світі: курс оновив максимуми минулого року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2026, 16:14

Євро витісняє долар у світі: курс оновив максимуми минулого року

Курс європейської валюти до долара оновив максимуми минулого року, й вийшов на позначки червня 2021 року — 1,193. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Курс європейської валюти до долара оновив максимуми минулого року, й вийшов на позначки червня 2021 року — 1,193.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чи дійсно євро міцний?

«Скоріше ні. Європейська валюта отримує підтримку Евросоюзу від угоди з південно- американськими країнами, та з Індією. Але міцний євро стає обмеженням Європи, бо стримує бізнес та послуги», — пояснює Шевчишин.

За словами аналітика, в рівнянні EURUSD слабкий долар. На ринку продовжується розпродаж американських активів через політику Трампа. Але, це лише частина пазлу.

«Завтра очікуємо на рішення ФРС щодо облікової ставки. Базові очікування — ставка залишиться без змін 3,75%. Але ринок все більше завалюється на майбутнє пом'якшення політики Центробанку США. А ще, сьогодні-завтра експірація (фінансовий термін, що означає дату завершення дії строкового контракту (ф'ючерсів, опціонів) — ред.) ф'ючерсних контрактів на Чикаго, та рух по деревативам. Особливо по металам, а там, як ви знаєте, треш відбувається. Й сьогоднішній розпродаж долара, може бути частиною цього двіжу», — підсумував експерт.

Валютні гойдалки в Україні

Валютні гойдалки в Україні продовжуються: поки європейська валюта щодня оновлює історичні максимуми, американський долар втрачає у ціні, відкотившись за психологічну межу. Про це свідчать дані Національного банку України станом, які встановлюють курси валют на 28 січня.

Тенденція до здорожчання євровалюти, яка намітилася на початку року, лише посилюється. На середу, 28 січня 2026 року, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 51,2297 грн.

Це новий абсолютний історичний максимум. Порівняно з попереднім днем (27 січня), коли курс вперше перетнув позначку 51 грн (51,0647 грн), євро додав у ціні ще 16,5 копійок.

На противагу європейській валюті, американський долар демонструє зворотну динаміку. Офіційний курс на 28 січня встановлено на рівні 42,9563 грн.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 січня 2026, 16:42
#
Смешно… графики…
Мы живем во времена больших перемен именно в финансовых рынках и в относительно новых, условиях перераспределения как и средств производства так и производственных сил. И необходимая мера для регулирования этих процессов, это финансовый инструментарий!
И какое ни будь высказывание одного из мировых лидеров намного весомей чем все графики вместе взятые!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 33 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами