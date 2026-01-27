Євро витісняє долар у світі: курс оновив максимуми минулого року

Курс європейської валюти до долара оновив максимуми минулого року, й вийшов на позначки червня 2021 року — 1,193. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Чи дійсно євро міцний?

«Скоріше ні. Європейська валюта отримує підтримку Евросоюзу від угоди з південно- американськими країнами, та з Індією. Але міцний євро стає обмеженням Європи, бо стримує бізнес та послуги», — пояснює Шевчишин.

За словами аналітика, в рівнянні EURUSD слабкий долар. На ринку продовжується розпродаж американських активів через політику Трампа. Але, це лише частина пазлу.

«Завтра очікуємо на рішення ФРС щодо облікової ставки. Базові очікування — ставка залишиться без змін 3,75%. Але ринок все більше завалюється на майбутнє пом'якшення політики Центробанку США. А ще, сьогодні-завтра експірація (фінансовий термін, що означає дату завершення дії строкового контракту (ф'ючерсів, опціонів) — ред.) ф'ючерсних контрактів на Чикаго, та рух по деревативам. Особливо по металам, а там, як ви знаєте, треш відбувається. Й сьогоднішній розпродаж долара, може бути частиною цього двіжу», — підсумував експерт.

Валютні гойдалки в Україні

Валютні гойдалки в Україні продовжуються: поки європейська валюта щодня оновлює історичні максимуми, американський долар втрачає у ціні, відкотившись за психологічну межу. Про це свідчать дані Національного банку України станом, які встановлюють курси валют на 28 січня.

Тенденція до здорожчання євровалюти, яка намітилася на початку року, лише посилюється. На середу, 28 січня 2026 року, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 51,2297 грн.

Це новий абсолютний історичний максимум. Порівняно з попереднім днем (27 січня), коли курс вперше перетнув позначку 51 грн (51,0647 грн), євро додав у ціні ще 16,5 копійок.

На противагу європейській валюті, американський долар демонструє зворотну динаміку. Офіційний курс на 28 січня встановлено на рівні 42,9563 грн.

