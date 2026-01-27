Долар під загрозою. МВФ готується до швидкого розпродажу активів

Міжнародний валютний фонд готується до можливості швидкого розпродажу активів, деномінованих у доларах США, заявила в понеділок його директор-розпорядник Крісталіна Георгієва, п ише Euractiv.

Сценарії Фонду

За її словами, МВФ розглядає сценарії, пов'язані з різкими змінами на ринках активів, номінованих у доларах США.

«У Фонді ми розвиваємо здатність гіпотетично моделювати сценарії немислимих подій, а потім вирішувати, яких заходів слід вживати», — сказала Георгієва.

Відповідаючи на запитання про можливу паніку навколо доларових активів, вона наголосила, що МВФ розглядає «найрізноманітніші сценарії» в рамках поточного аналізу.

Чому МВФ про це заговорив

Заяви МВФ пролунали на тлі занепокоєння ринків через масштабні торговельні тарифи та критики незалежності Федеральної резервної системи США.

З моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім у січні 2025 року долар подешевшав більш ніж на 9% щодо кошика світових валют, а його падіння до євро наблизилося до 12%.

Побоювання щодо статусу долара як безпечного активу посилили інтерес інвесторів до золота. Ціна на злитки сягнула рекордного рівня в 5100 доларів за тройську унцію.

Порада для ЄС

У МВФ також вказали на довгострокову тенденцію зниження частки долара у світових валютних резервах: з 72% у 2001 році до менш як 57% нині.

Додатковий тиск створюють ініціативи країн БРІКС, які останніми роками відкрито прагнуть до дедоларизації розрахунків, зокрема для зниження вразливості до західних санкцій.

Георгієва заявила, що Європейському союзу слід активніше випускати спільні боргові зобов'язання, щоб запропонувати інвесторам безпечний актив, альтернативний золоту і казначейським облігаціям США.

«Це створило б те, на що є попит: більшу пропозицію європейських цінних паперів, які люди можуть купувати, тримати і використовувати», — зазначила вона, додавши, що такий крок також допоміг би скоротити інвестиційний дефіцит і підтримати економічне зростання.

При цьому вона визнала, що питання спільних запозичень залишається вкрай складним для ЄС, а статус долара як світової резервної валюти найближчим часом навряд чи зміниться.