Долар під загрозою. МВФ готується до швидкого розпродажу активів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2026, 8:00

Долар під загрозою. МВФ готується до швидкого розпродажу активів

Міжнародний валютний фонд готується до можливості швидкого розпродажу активів, деномінованих у доларах США, заявила в понеділок його директор-розпорядник Крісталіна Георгієва, пише Euractiv.

Міжнародний валютний фонд готується до можливості швидкого розпродажу активів, деномінованих у доларах США, заявила в понеділок його директор-розпорядник Крісталіна Георгієва, пише Euractiv.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСценарії ФондуЗа її словами, МВФ розглядає сценарії, пов'язані з різкими змінами на ринках активів, номінованих у доларах США.
Фото: Крісталіна Георгієва, директор Міжнародного валютного фонду/euractiv.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Сценарії Фонду

За її словами, МВФ розглядає сценарії, пов'язані з різкими змінами на ринках активів, номінованих у доларах США.

«У Фонді ми розвиваємо здатність гіпотетично моделювати сценарії немислимих подій, а потім вирішувати, яких заходів слід вживати», — сказала Георгієва.

Відповідаючи на запитання про можливу паніку навколо доларових активів, вона наголосила, що МВФ розглядає «найрізноманітніші сценарії» в рамках поточного аналізу.

Чому МВФ про це заговорив

Заяви МВФ пролунали на тлі занепокоєння ринків через масштабні торговельні тарифи та критики незалежності Федеральної резервної системи США.

З моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім у січні 2025 року долар подешевшав більш ніж на 9% щодо кошика світових валют, а його падіння до євро наблизилося до 12%.

Побоювання щодо статусу долара як безпечного активу посилили інтерес інвесторів до золота. Ціна на злитки сягнула рекордного рівня в 5100 доларів за тройську унцію.

Читайте також: Золота лихоманка: ціна металу вперше перевищила $5 000 за унцію

Порада для ЄС

У МВФ також вказали на довгострокову тенденцію зниження частки долара у світових валютних резервах: з 72% у 2001 році до менш як 57% нині.

Додатковий тиск створюють ініціативи країн БРІКС, які останніми роками відкрито прагнуть до дедоларизації розрахунків, зокрема для зниження вразливості до західних санкцій.

Читайте також: Долар здає позиції: як змінилася карта світових валют за минулий рік

Георгієва заявила, що Європейському союзу слід активніше випускати спільні боргові зобов'язання, щоб запропонувати інвесторам безпечний актив, альтернативний золоту і казначейським облігаціям США.

«Це створило б те, на що є попит: більшу пропозицію європейських цінних паперів, які люди можуть купувати, тримати і використовувати», — зазначила вона, додавши, що такий крок також допоміг би скоротити інвестиційний дефіцит і підтримати економічне зростання.

При цьому вона визнала, що питання спільних запозичень залишається вкрай складним для ЄС, а статус долара як світової резервної валюти найближчим часом навряд чи зміниться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 84 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами