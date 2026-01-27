Індія та ЄС досягли історичної торгової угоди після 20 років переговорів

Індія та Євросоюз дійшли торгової угоди, про неї буде оголошено на спільному саміті. Про це повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Головна угода всіх часів

«У всьому світі це називають „головною угодою всіх часів“. Ця угода відкриє величезні можливості для 1,4 млрд людей в Індії та мільйонів людей у Європі», — оголосив індійський прем'єр.

Моді та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн можуть зробити спільну заяву про угоду на саміті Індія — ЄС у Нью-Делі.

Зниження тарифів

Згідно з повідомленням Єврокомісії, Індія знизить тарифи для ЄС. Зокрема, тарифи на автомобілі поступово знижуватимуться зі 110 до 10%, а тарифи на автозапчастини будуть повністю скасовані протягом 10 років.

Тарифи у розмірі до 44% на машинобудування, 22% на хімікати та 11% на фармацевтичні препарати також будуть скасовані.

Договір скасовує чи знижує мита експорту сільськогосподарської продукції з ЄС. Тарифи на європейські вина будуть знижено зі 150 до 75% при набутті чинності і в результаті знизяться до 20%. Мита на оливкову олію буде скасовано протягом п'яти років.

Угода також надає європейським компаніям привілейований доступ до індійського ринку послуг. Йдеться про фінансові послуги та морські перевезення. «Угода забезпечує високий рівень захисту та дотримання прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права, товарні знаки, промислові зразки, комерційну таємницю та права на сорти рослин», — зазначає ЄК.

Документ буде підписано після його ухвалення Радою Європи.

Передісторія

Переговори про укладення угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією стартували майже 20 років тому, у 2007 р., але були припинені через шість років. Діалог продовжився лише у травні 2021 р. і прискорився на тлі запровадження президентом США Дональдом Трампом масштабних мит минулого року.

Тарифи США торкнулися як Індії, так і ЄС. Сторони збиралися укласти угоду до кінця 2025 р., але її було підписано 26 січня поточного року.