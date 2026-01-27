Індія та ЄС досягли історичної торгової угоди після 20 років переговорів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2026, 11:21

Індія та ЄС досягли історичної торгової угоди після 20 років переговорів

Індія та Євросоюз дійшли торгової угоди, про неї буде оголошено на спільному саміті. Про це повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Індія та Євросоюз дійшли торгової угоди, про неї буде оголошено на спільному саміті.
Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головна угода всіх часів

«У всьому світі це називають „головною угодою всіх часів“. Ця угода відкриє величезні можливості для 1,4 млрд людей в Індії та мільйонів людей у Європі», — оголосив індійський прем'єр.

Моді та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн можуть зробити спільну заяву про угоду на саміті Індія — ЄС у Нью-Делі.

Зниження тарифів

Згідно з повідомленням Єврокомісії, Індія знизить тарифи для ЄС. Зокрема, тарифи на автомобілі поступово знижуватимуться зі 110 до 10%, а тарифи на автозапчастини будуть повністю скасовані протягом 10 років.

Тарифи у розмірі до 44% на машинобудування, 22% на хімікати та 11% на фармацевтичні препарати також будуть скасовані.

Договір скасовує чи знижує мита експорту сільськогосподарської продукції з ЄС. Тарифи на європейські вина будуть знижено зі 150 до 75% при набутті чинності і в результаті знизяться до 20%. Мита на оливкову олію буде скасовано протягом п'яти років.

Угода також надає європейським компаніям привілейований доступ до індійського ринку послуг. Йдеться про фінансові послуги та морські перевезення. «Угода забезпечує високий рівень захисту та дотримання прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права, товарні знаки, промислові зразки, комерційну таємницю та права на сорти рослин», — зазначає ЄК.

Документ буде підписано після його ухвалення Радою Європи.

Передісторія

Переговори про укладення угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією стартували майже 20 років тому, у 2007 р., але були припинені через шість років. Діалог продовжився лише у травні 2021 р. і прискорився на тлі запровадження президентом США Дональдом Трампом масштабних мит минулого року.

Тарифи США торкнулися як Індії, так і ЄС. Сторони збиралися укласти угоду до кінця 2025 р., але її було підписано 26 січня поточного року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає AlexeyFinance и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами