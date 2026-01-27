Multi від Мінфін
27 січня 2026, 15:32

Євро не спиняється: офіційний курс сягнув нового історичного піка, а долар впав нижче 43 гривень

Валютні гойдалки в Україні продовжуються: поки європейська валюта щодня оновлює історичні максимуми, американський долар втрачає у ціні, відкотившись за психологічну межу. Про це свідчать дані Національного банку України станом, які встановлюють курси валют на 28 січня.

Валютні гойдалки в Україні продовжуються: поки європейська валюта щодня оновлює історичні максимуми, американський долар втрачає у ціні, відкотившись за психологічну межу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий рекорд євро

Тенденція до здорожчання євровалюти, яка намітилася на початку року, лише посилюється. На середу, 28 січня 2026 року, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 51,2297 грн.

Це новий абсолютний історичний максимум. Порівняно з попереднім днем (27 січня), коли курс вперше перетнув позначку 51 грн (51,0647 грн), євро додав у ціні ще 16,5 копійок.

Долар здає позиції

На противагу європейській валюті, американський долар демонструє зворотну динаміку. Офіційний курс на 28 січня встановлено на рівні 42,9563 грн.

Це означає, що валюта США подешевшала одразу на 17 копійок за добу (попередній курс був 43,1253 грн) і опустилася нижче психологічного рівня у 43 гривні. Варто зазначити, що нинішній показник майже на 45 копійок нижчий за історичний рекорд долара, який було зафіксовано зовсім нещодавно — 19 січня 2026 року (43,41 грн).

Долар на міжнародній арені

Падіння американської валюти пов'язане із міжнародним становищем долара. Головний індекс USD — DXY, який відстежує кореляцію з іншими світовими валютами, впав з 99 пунктів до 96 пунктів.

Якщо подивитись на графік пари долар/євро, то тут американська валюта впала з 1,158 євро до 1,193 євро (рівень, який востаннє спостерігали у 2021 році).

Таке різке падіння долара пов'язане з тим, що на ринку знову з'явився тренд «продавай Америку» (що включає не лише долар, а й облігації та акції США) через неадекватну політику Білого Дому й дикі заяви Дональда Трампа.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
