21 січня 2026, 20:00

Головне за середу: Лагард закликає до «глибокого перегляду» економіки, золото зростає, а інші ринки падають

Головні фінансові новини за середу, 21 січня.

Головні фінансові новини за середу, 21 січня.

Лагард закликає до «глибокого перегляду» економіки Європи

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала до «глибокого перегляду» європейської економіки, щоб зустріти «світанок нового міжнародного порядку» під час інтерв'ю французькому радіо RTL у середу.

Зростання ВВП будь-якої країни залежатиме від цін на електроенергію для ШІ — глава Microsoft

Витрати на енергію будуть ключовими для визначення того, яка країна виграє гонку штучного інтелекту, заявив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

Історичний максимум: вартість золота подолала позначку $4 800

Котирування золота в середу побили історичний рекорд і перевищили $4 800 за тройську унцію на тлі попиту на захисні активи і послаблення долара.

Ринки США втратили $1,3 трлн за день: геополітичні погрози Трампа налякали інвесторів

Фондовий ринок Сполучених Штатів розпочав другий рік другого президентського терміну Дональда Трампа різким падінням. Відновлення риторики щодо торговельних війн та погрози розірвати альянс із Європою через «питання Гренландії» спровокували масовий розпродаж активів. За підсумками торгів вівторка, індекс S&P 500 знизився на 2,1% — це найбільше денне падіння за останні три місяці, внаслідок якого капіталізація ринку зменшилася на понад $1,3 трлн.

Суперечка Трампа щодо Гренландії зриває післявоєнну угоду з Україною у Давосі

Очікуваний на полях ВЕФ у Давосі анонс масштабного плану післявоєнного відновлення України на $800 млрд довелося відкласти через різке загострення суперечок між США та Європою. Причиною стали одразу кілька ініціатив Дональда Трампа, від ідеї встановити американський контроль над Гренландією до створення «Ради світу», яку він запропонував очолити особисто.

Джерело: Мінфін
