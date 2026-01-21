Головне за середу: Лагард закликає до «глибокого перегляду» економіки, золото зростає, а інші ринки падають

Котирування золота в середу побили історичний рекорд і перевищили $4 800 за тройську унцію на тлі попиту на захисні активи і послаблення долара.

Ринки США втратили $1,3 трлн за день: геополітичні погрози Трампа налякали інвесторів

Фондовий ринок Сполучених Штатів розпочав другий рік другого президентського терміну Дональда Трампа різким падінням. Відновлення риторики щодо торговельних війн та погрози розірвати альянс із Європою через «питання Гренландії» спровокували масовий розпродаж активів. За підсумками торгів вівторка, індекс S&P 500 знизився на 2,1% — це найбільше денне падіння за останні три місяці, внаслідок якого капіталізація ринку зменшилася на понад $1,3 трлн.

Суперечка Трампа щодо Гренландії зриває післявоєнну угоду з Україною у Давосі