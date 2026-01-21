Лагард закликає до «глибокого перегляду» економіки Європи

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала до «глибокого перегляду» європейської економіки, щоб зустріти «світанок нового міжнародного порядку» під час інтерв'ю французькому радіо RTL у середу.

Лагард про економіку

Лагард заявила, що тарифи США, ймовірно, вплинуть лише на незначний інфляційний вплив на економіку Європи, при цьому Німеччина, як очікується, відчує сильніший вплив, ніж Франція.

Президент ЄЦБ наголосила, що європейські країни могли б значно зміцнити свої економічні позиції, усунувши нетарифні торговельні бар'єри, які нині існують усередині блоку.

Тарифи Трампа

Раніше «Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив про введення додаткових мит проти восьми європейських країн, які публічно виступили проти ідеї купівлі Гренландії Сполученими Штатами і підтримали позицію Данії.

Трамп заявив, що з 1 лютого 2026 року товари з восьми країн будуть обкладені додатковими митами у розмірі 10%. Якщо до червня остаточної угоди про купівлю Гренландії не буде досягнуто, ставка зросте до 25%.