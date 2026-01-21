Суперечка Трампа щодо Гренландії зриває післявоєнну угоду з Україною у Давосі

Очікуваний на полях ВЕФ у Давосі анонс масштабного плану післявоєнного відновлення України на $800 млрд довелося відкласти через різке загострення суперечок між США та Європою, з'ясувала Financial Times.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Невгамовний Трамп

Причиною стали одразу кілька ініціатив Дональда Трампа, від ідеї встановити американський контроль над Гренландією до створення «Ради світу», яку він запропонував очолити особисто.

Щодо останньої ініціативи, то в Європі побоюються, що новий орган може відсунути ООН на другий план. До того ж більшість країн ЄС визнали неприйнятним запрошення до нього владіміра путіна.

Свої сумніви висловила і Україна, якій також запропонували вступити до ради. Як зазначив Володимир Зеленський, «йому дуже важко уявити» участь у будь-якій структурі разом із путіним.

Загалом фокус уваги змістився саме на Гренландії, кажуть джерела.

Європейські лідери не готові вдавати, що нічого не відбувається і обговорювати Україну, поки їм загрожують тарифами за підтримку суверенітету острова. Ніхто не налаштований «влаштовувати грандіозну виставу» навколо угоди з Трампом, наголосив FT один із чиновників.

В Україні раніше заявили, що план було погоджено з Вашингтоном на робочому рівні, але поки не є «завершеним проєктом».