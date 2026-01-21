Multi від Мінфін
21 січня 2026, 10:55

Ринки США втратили $1,3 трлн за день: геополітичні погрози Трампа налякали інвесторів

Фондовий ринок Сполучених Штатів розпочав другий рік другого президентського терміну Дональда Трампа різким падінням. Відновлення риторики щодо торговельних війн та погрози розірвати альянс із Європою через «питання Гренландії» спровокували масовий розпродаж активів. За підсумками торгів вівторка, індекс S&P 500 знизився на 2,1% — це найбільше денне падіння за останні три місяці, внаслідок якого капіталізація ринку зменшилася на понад $1,3 трлн. Про це повідомляє Reuters 21 січня.

Фондовий ринок Сполучених Штатів розпочав другий рік другого президентського терміну Дональда Трампа різким падінням.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Продавай Америку»: інвестори тікають з усіх активів

Цього разу ринкова паніка має одну тривожну особливість: падає абсолютно все. У вівторок синхронно знецінилися акції, державні казначейські облігації США (Treasuries) та навіть долар. Інвестори, які звикли до швидкого відновлення цін після просідань, тепер побоюються довгострокових збитків.

Причиною стала погроза Трампа відновити торговельну війну з Європою через намір адміністрації США взяти під контроль Гренландію. Це ставить під загрозу військовий та політичний альянс Заходу, який десятиліттями гарантував безпеку.

На ринку знову заговорили про стратегію «Sell America» («Продавай Америку»), яка вперше з'явилася після так званого «Дня звільнення» (Liberation Day) у квітні минулого року, коли інвестори почали масово виводити капітал з активів США.

«Глобальні інвестори сприймають ці погрози серйозно. Я думав, що після Дня звільнення багато хто спробує викупити дно, але цього разу, схоже, такого не відбувається», — зазначає Джек Еблін, головний інвестиційний стратег Cresset Capital.

Фундаментальні показники проти страху

Експерти зазначають, що ринок зараз дуже вразливий. Після трьох років двозначного зростання акції оцінюються дуже дорого, тому будь-яка погана новина провокує різку реакцію.

Лорен Гудвін, керівниця відділу стратегії глобальних ринків New York Life Investments, підкреслює небезпеку ситуації:

«Такий день, як сьогодні, коли дохідність облігацій зростає, акції падають, а долар розпродують… змушує людей переглянути свої базові припущення».

Водночас деякі аналітики радять зберігати спокій. Майкл Розен з Angeles Investments вважає, що хоча диверсифікація активів за межі США має сенс, повністю відмовлятися від американського ринку не варто через високу прибутковість компаній. Очікується, що прибутки компаній з індексу S&P 500 зростуть на 15,5% у 2026 році.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
