Історичний максимум: вартість золота подолала позначку $4 800

Загрози Трампа по Гренландії спонукали зростання металів

Спотова ціна на золото зросла на 1,2% і сягнула $4821,26 за унцію. Лютневі ф'ючерси на золото в США додали 1,4% — до $4844 за унцію.

Срібло подешевшало на 1% — до $93,59 за унцію після того, як напередодні оновило історичний максимум на позначці $95,87.

Платина знизилася на 0,7% — до $2445,96 за унцію, хоча раніше досягла рекорду в $2511,80.

Що кажуть аналітики

Старший ринковий аналітик Capital.com Кайл Родда, у коментарі для агентства Reuters, пов'язав зростання золота зі втратою довіри до США.

Дії Трампа на вихідних — погрози запровадити мито для європейських країн та спроби силою забрати Гренландію — посилили побоювання інвесторів щодо глобальної геополітичної напруги, пояснив експерт.

Аналітик City Index і Forex Фавад Разакзада зазначив, що золото увійшло на невивчену територію, оскільки учасники ринку страхуються від політичних ризиків, що зростають.

Ослаблення долара створює додаткову підтримку для дорогоцінних металів та посилює ралі золота в момент, коли впевненість у американських активах похитнулася, додав фахівець.

Ринкові аналітики очікують, що Федеральна резервна система збереже процентні ставки без змін на засіданні 27−28 січня, незважаючи на заклики Трампа до їхнього зниження.