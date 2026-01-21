Multi від Мінфін
21 січня 2026, 10:25

Історичний максимум: вартість золота подолала позначку $4 800

Котирування золота в середу побили історичний рекорд і перевищили $4 800 за тройську унцію на тлі попиту на захисні активи і послаблення долара.

Котирування золота в середу побили історичний рекорд і перевищили $4 800 за тройську унцію на тлі попиту на захисні активи і послаблення долара.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗагрози Трампа по Гренландії спонукали зростання металівСпотова ціна на золото зросла на 1,2% і сягнула $4821,26 за унцію.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загрози Трампа по Гренландії спонукали зростання металів

Спотова ціна на золото зросла на 1,2% і сягнула $4821,26 за унцію. Лютневі ф'ючерси на золото в США додали 1,4% — до $4844 за унцію.

Срібло подешевшало на 1% — до $93,59 за унцію після того, як напередодні оновило історичний максимум на позначці $95,87.

Платина знизилася на 0,7% — до $2445,96 за унцію, хоча раніше досягла рекорду в $2511,80.

Що кажуть аналітики

Старший ринковий аналітик Capital.com Кайл Родда, у коментарі для агентства Reuters, пов'язав зростання золота зі втратою довіри до США.

Дії Трампа на вихідних — погрози запровадити мито для європейських країн та спроби силою забрати Гренландію — посилили побоювання інвесторів щодо глобальної геополітичної напруги, пояснив експерт.

Аналітик City Index і Forex Фавад Разакзада зазначив, що золото увійшло на невивчену територію, оскільки учасники ринку страхуються від політичних ризиків, що зростають.

Читайте також: Золото б'є історичні рекорди: ціна перетнула позначку $4700

Ослаблення долара створює додаткову підтримку для дорогоцінних металів та посилює ралі золота в момент, коли впевненість у американських активах похитнулася, додав фахівець.

Ринкові аналітики очікують, що Федеральна резервна система збереже процентні ставки без змін на засіданні 27−28 січня, незважаючи на заклики Трампа до їхнього зниження.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
