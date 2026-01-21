Multi від Мінфін
21 січня 2026, 8:24

Зростання ВВП будь-якої країни залежатиме від цін на електроенергію для ШІ — глава Microsoft

Витрати на енергію будуть ключовими для визначення того, яка країна виграє гонку штучного інтелекту, заявив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла, пише CNBC.

Витрати на енергію будуть ключовими для визначення того, яка країна виграє гонку штучного інтелекту, заявив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла, пише CNBC.

Оскільки країни поспішають створити інфраструктуру штучного інтелекту, щоб скористатися обіцянками технології щодо величезного підвищення ефективності, Наделла заявив на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), що «зростання ВВП у будь-якій країні буде безпосередньо корелювати» з вартістю енергії при використанні ШІ.
Фото: Фабріс Коффріні | Afp | Getty Images

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інвестиції в токени

Оскільки країни поспішають створити інфраструктуру штучного інтелекту, щоб скористатися обіцянками технології щодо величезного підвищення ефективності, Наделла заявив на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), що «зростання ВВП у будь-якій країні буде безпосередньо корелювати» з вартістю енергії при використанні ШІ.

Він вказав на новий глобальний товар — «токени» — базові одиниці обробки, які купують користувачі моделей штучного інтелекту, що дозволяє їм виконувати завдання.

«Завдання кожної економіки та кожної фірми в економіці полягає в тому, щоб перетворити ці токени на економічне зростання, тоді, якщо у вас є дешевший товар, він кращий».

Гіперскейлери, такі як Microsoft, витрачають мільярди на будівництво центрів обробки даних для підтримки штучного інтелекту.

На початку 2025 року Microsoft заявила, щопланує витратити $80 мільярдів на будівництво центрів обробки даних зі штучним інтелектом. За словами Наделли, загалом 50% витрат технологічного гіганта припадає на країни за межами США.

Читайте також: Microsoft інвестує 80 мільярдів доларів у дата-центри з фокусом на ШІ

«Я б сказав, що ми швидко втратимо навіть соціальний дозвіл фактично брати щось на кшталт енергії, яка є дефіцитним ресурсом, і використовувати її для генерації цих токенів, якщо ці токени не покращуватимуть показники охорони здоров’я, освіти, ефективності державного сектору, конкурентоспроможності приватного сектору в усіх секторах», — сказав Наделла.

Європа має одні з найвищих цін на енергоносії у світі, які зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році та подальших санкцій.

«Це стосується не лише виробництва», — сказав Наделла. «Якщо подумати про сукупну вартість володіння, то питання таке: чи є ви дешевим виробником енергії? Чи можете ви будувати центри обробки даних? Яка крива вартості кремнію в системі?»

Як Європа може стати конкурентоспроможною

Звертаючись до Європи, Наделла сказав, що регіону потрібно мати більш глобальний погляд, щоб досягти успіху в епоху штучного інтелекту.

«Конкурентоспроможність Європи стосується конкурентоспроможності їхньої продукції в усьому світі, а не лише в Європі», — сказав він. «Я думаю, що іноді, коли ви приїжджаєте до Європи, багато говорять саме про Європу».

Європейська економіка процвітала протягом останніх 300 років, тому що континент був здатний виробляти речі, необхідні світові, сказав Наделла, додавши, що для цього континент повинен інвестувати в енергію та токени, необхідні для забезпечення роботи штучного інтелекту в регіоні.

«Щоразу, коли ми приїжджаємо до Європи, всі говорять про суверенітет», — сказав він. «Знаєте що? Європа насправді повинна набагато більше турбуватися про доступ до своїх промислових компаній, своїх компаній, що надають фінансові послуги… а не просто думати, що якимось чином, захищаючи Європу, вона стане конкурентоспроможною».

«Ви будете конкурентоспроможними лише тоді, коли продукти, що вивозяться з Європи, будуть конкурентоспроможними на світовому рівні», — сказав він. «Саме це, я думаю, потрібно змінити».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+6
Я. ..
Я. ..
21 січня 2026, 9:09
#
Ну нам за це можна не переживати значить, бо в нас електроенергії немає, при чому навіть в столиці
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
