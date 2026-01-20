Головне за вівторок: євро й золото зростають, інвестори позбуваються активів США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 січня 2026, 20:00

Головне за вівторок: євро й золото зростають, інвестори позбуваються активів США

Головні фінансові новини за вівторок, 20 січня.

Головні фінансові новини за вівторок, 20 січня.

Євро стрімко зростає до долара: курс перевищив 1,17

Євро стрімко зростає до долара у понеділок та вівторок. Зранку було 1,166, а станом на 11:00 — вже 1,172. Поки Європа розглядає, як найкраще реагувати на останні погрози президента США Дональда Трампа щодо суверенітету Гренландії, існує один крайній потенційний контрзахід, який підживлює дебати серед інвесторів.

Євро оновило історичний максимум: офіційні курси валют на середу

Нацбанк встановив курс євро на середу на позначці 50,72 грн. Європейська валюта подорожчала на 42 копійки у порівнянні з вівторком (50,30 грн). Зазначимо, що це новий історичний максимум, попередній було встановлено 13 січня (50,52 грн).

Золото б'є історичні рекорди: ціна перетнула позначку $4700

Котирування золота вперше в історії перетнули психологічну позначку у 4700 доларів за унцію. Стрімке зростання попиту на дорогоцінні метали спричинене побоюваннями інвесторів щодо нової хвилі глобальної нестабільності: президент США Дональд Трамп погрожує запровадити додаткові мита для європейських союзників через суперечку довкола суверенітету Гренландії.

Швейцарський франк став найпопулярнішим захисним активом серед валют

Швейцарський франк зміцнює позиції як найпопулярніший захисний актив на тлі посилення торгових та геополітичних ризиків. Зростання невизначеності знизило привабливість долара і підштовхнуло інвесторів до пошуку більш надійних валют.

Інвестори масово позбуваються доларів та облігацій США через геополітичні погрози Трампа

Світові боргові ринки зазнали різкого падіння, а прибутковість американських казначейських облігацій підскочила до п'ятимісячного максимуму. Інвестори почали сумніватися у надійності активів США як «тихої гавані» на тлі агресивної зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його намірів щодо Гренландії та погроз європейським союзникам.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами