Головне за вівторок: євро й золото зростають, інвестори позбуваються активів США

Євро стрімко зростає до долара: курс перевищив 1,17

Євро стрімко зростає до долара у понеділок та вівторок. Зранку було 1,166, а станом на 11:00 — вже 1,172. Поки Європа розглядає, як найкраще реагувати на останні погрози президента США Дональда Трампа щодо суверенітету Гренландії, існує один крайній потенційний контрзахід, який підживлює дебати серед інвесторів.

Євро оновило історичний максимум: офіційні курси валют на середу

Нацбанк встановив курс євро на середу на позначці 50,72 грн. Європейська валюта подорожчала на 42 копійки у порівнянні з вівторком (50,30 грн). Зазначимо, що це новий історичний максимум, попередній було встановлено 13 січня (50,52 грн).

