Головне за вівторок: євро й золото зростають, інвестори позбуваються активів США

Євро стрімко зростає до долара: курс перевищив 1,17
Євро стрімко зростає до долара у понеділок та вівторок. Зранку було 1,166, а станом на 11:00 — вже 1,172. Поки Європа розглядає, як найкраще реагувати на останні погрози президента США Дональда Трампа щодо суверенітету Гренландії, існує один крайній потенційний контрзахід, який підживлює дебати серед інвесторів.
Євро оновило історичний максимум: офіційні курси валют на середу
Нацбанк встановив курс євро на середу на позначці 50,72 грн. Європейська валюта подорожчала на 42 копійки у порівнянні з вівторком (50,30 грн). Зазначимо, що це новий історичний максимум, попередній було встановлено 13 січня (50,52 грн).
Золото б'є історичні рекорди: ціна перетнула позначку $4700
Котирування золота вперше в історії перетнули психологічну позначку у 4700 доларів за унцію. Стрімке зростання попиту на дорогоцінні метали спричинене побоюваннями інвесторів щодо нової хвилі глобальної нестабільності: президент США Дональд Трамп погрожує запровадити додаткові мита для європейських союзників через суперечку довкола суверенітету Гренландії.
Швейцарський франк став найпопулярнішим захисним активом серед валют
Швейцарський франк зміцнює позиції як найпопулярніший захисний актив на тлі посилення торгових та геополітичних ризиків. Зростання невизначеності знизило привабливість долара і підштовхнуло інвесторів до пошуку більш надійних валют.
Інвестори масово позбуваються доларів та облігацій США через геополітичні погрози Трампа
Світові боргові ринки зазнали різкого падіння, а прибутковість американських казначейських облігацій підскочила до п'ятимісячного максимуму. Інвестори почали сумніватися у надійності активів США як «тихої гавані» на тлі агресивної зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його намірів щодо Гренландії та погроз європейським союзникам.
