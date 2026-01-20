Швейцарський франк став найпопулярнішим захисним активом серед валют

Швейцарський франк зміцнює позиції як найпопулярніший захисний актив на тлі посилення торгових та геополітичних ризиків. Зростання невизначеності знизило привабливість долара і підштовхнуло інвесторів до пошуку більш надійних валют, пише Bloomberg.

Зростання франка

У понеділок франк став лідером зростання серед основних валют G10: він зміцнився на 0,7% до долара США, досягнув двомісячного максимуму до євро і наблизився до рекордних рівнів по відношенню до японської ієни після загрози Дональда Трампа ввести мита проти країн, які виступили проти його планів щодо придбання Гренландії.

Попит на франк підтверджує його статус як кращий захисний актив, зазначає Bloomberg. Низький рівень держборгу Швейцарії (близько 40% ВВП проти понад 100% у США та понад 250% у Японії), політичний нейтралітет та передбачувана економічна політика вигідно відрізняють країну від США та Японії, де політична нестабільність, зростання боргу та тиск на фінансові ринки послаблюють долар та ієну.

Що кажуть аналітики

За часів кризи франк корелює із золотом і на нього менше впливають нові торгові мита, що робить його одним з головних бенефіціарів поточної ситуації, сказав стратег Goldman Sachs щодо валют і ринків Камакшья Триведі, що розвиваються.

Основним суперником швейцарського франка вважалася японська єна, але в останні роки європейська валюта виглядає кращою, на думку Bloomberg.

Якщо до пандемії обидві валюти відігравали роль ключового захисного активу, то з травня 2020 року франк подорожчав більш ніж на 80% по відношенню до ієни. Це відображає зміну сприйняття ризиків інвесторами: зростаючий держборг Японії, внутрішньополітична криза та послаблення довіри до фінансової стійкості країни чинять тиск на валюту, тоді як франк виграє за рахунок стабільності та низького боргового навантаження Швейцарії, вважає Коста Вайєнас, головний інвестиційний директор Genesis Investment Partners AG.

Особливо показово, що з середини 2023 динаміка пари франк/ієна відірвалася від різниці відсоткових ставок. Незважаючи на зниження прибутковості 10-річних облігацій Швейцарії та зростання аналогічних ставок у Японії, франк продовжує зміцнюватися. У звичайних умовах це мало б грати на користь ієні, проте насправді виявляється, що для інвесторів фінансова надійність і статус захисного активу важливіші за потенційну прибутковість, вважає Bloomberg.

Хоча зміцнення франка стримується ризиком валютних інтервенцій з боку Швейцарського національного банку, стратег Bank of America Алекс Коен вважає їх тимчасовим чинником. На думку експертів Bloomberg, франк збереже перевагу та продовжить випереджати інші валюти як захисний актив.