Золото б'є історичні рекорди: ціна перетнула позначку $4700

Котирування золота вперше в історії перетнули психологічну позначку у 4700 доларів за унцію. Стрімке зростання попиту на дорогоцінні метали спричинене побоюваннями інвесторів щодо нової хвилі глобальної нестабільності: президент США Дональд Трамп погрожує запровадити додаткові мита для європейських союзників через суперечку довкола суверенітету Гренландії. Про це повідомляє Reuters 20 січня.

Цінове ралі на ринку металів

На тлі геополітичного напруження інвестори масово скуповують захисні активи. Вартість спотового золота підскочила на 1%, досягнувши на піку $4721,91 за унцію, хоча згодом скоригувалася до $4717,03. Ф'ючерси на золото з поставкою в лютому показали ще динамічніше зростання — на 2,8%, до $4722,70.

Срібло також торгується поблизу історичних максимумів. Протягом сесії ціна сягала рекордних $94,72, після чого дещо знизилася до $94,23 за унцію (-0,5%).

Загалом, з моменту початку другого президентського терміну Дональда Трампа рік тому, ціни на золото злетіли на понад 70%, а вартість срібла зросла більш ніж на 200%.

Політичний контекст: Гренландія та ЄС

Головним драйвером паніки на ринках стали агресивні заяви Білого дому. Дональд Трамп посилив тиск на Данію (члена НАТО) з вимогою передати суверенітет над Гренландією під контроль США. У відповідь Європейський Союз розглядає можливість дзеркальних заходів.

Для обговорення кризової ситуації лідери ЄС зберуться на екстрений саміт у Брюсселі вже цього четверга.

Експерти зазначають, що така політика грає на руку ринку металів.

Чому це важливо

Коли світові лідери сваряться, великий капітал тікає з ризикованих активів (акцій компаній, криптовалюти) у «тихі гавані», такі як золото.

Рекордна ціна на золото — це індикатор страху. Це означає, що інвестори не вірять у стабільність долара та світової економіки найближчим часом. Для звичайних людей це сигнал про можливе прискорення інфляції та здорожчання імпортних товарів через валютні коливання. Ситуація також показує крихкість союзницьких відносин між США та Європою, що може призвести до зміни правил світової торгівлі.