Інвестори масово позбуваються доларів та облігацій США через геополітичні погрози Трампа

Світові боргові ринки зазнали різкого падіння, а прибутковість американських казначейських облігацій підскочила до п'ятимісячного максимуму. Інвестори почали сумніватися у надійності активів США як «тихої гавані» на тлі агресивної зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його намірів щодо Гренландії та погроз європейським союзникам. Про це повідомляє видання Barron's, 20 січня.

Геополітичний шторм та удар по «безпечних гаванях»

Ключовим тригером паніки стали заяви Дональда Трампа. Президент США пообіцяв запровадити нові мита для низки європейських країн у межах своєї кампанії з отримання контролю над Гренландією — територією, що належить Данії (члену НАТО). Окрім того, Трамп натякає на можливість військових дій у Центральній та Південній Америці.

Окремий конфлікт розгорівся з Францією. Трамп розглядає введення руйнівних мит на шампанське після того, як Еммануель Макрон відмовився приєднатися до новоствореної «Ради миру».

Як наслідок, індекс долара США, який відстежує курс американської валюти до кошика з шести основних світових валют, впав на 0,9% до позначки 98,49. Інвестори втрачають апетит до долара як засобу збереження капіталу.

Реакція ринків: цифри та рекорди

Фінансові показники демонструють високий рівень тривоги на ринках:

Облігації США: Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій (Treasuries) зросла до 4,291% — це найвищий показник з кінця серпня 2025 року. Прибутковість 30-річних облігацій підскочила до 4,934%.

Нагадаємо: зростання прибутковісті облігацій означає падіння їхньої ціни та свідчить про масовий розпродаж паперів.

Індекс страху: Волатильність на фондовому ринку різко зросла. Індекс VIX підскочив майже на 30%, досягнувши найвищого рівня з листопада 2025 року.

Японська криза

Паралельно з проблемами в США, штормить і борговий ринок Японії. Прибутковість японських держоблігацій сягнула історичних рекордів після обіцянки нової прем'єр-міністерки Санае Такаїчі знизити податки на продукти харчування. Ринок сприйняв це як сигнал про подальше ослаблення фінансової системи країни.