20 січня 2026, 12:54

Євро стрімко зростає до долара: курс перевищив 1,17

Євро стрімко зростає до долара у понеділок та вівторок. Зранку було 1,166, а станом на 11:00 — вже 1,172. Про це написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Євро стрімко зростає до долара у понеділок та вівторок.

Розпродаж американських акцій

Поки Європа розглядає, як найкраще реагувати на останні погрози президента США Дональда Трампа щодо суверенітету Гренландії, існує один крайній потенційний контрзахід, який підживлює дебати серед інвесторів, пише Bloomberg.

Європейські країни володіють трильйонами доларів облігацій та акцій США, деякі з яких знаходяться в державних фондах. Це викликає спекуляції щодо того, що вони можуть продати такі активи у відповідь на поновлену тарифну війну Трампа, що потенційно може призвести до зростання вартості запозичень та зниження вартості акцій, враховуючи залежність США від іноземного капіталу.

Основна частина цих активів знаходиться у приватних фондах поза контролем урядів, і в будь-якому випадку такий крок, ймовірно, зашкодить і європейським інвесторам. Тому більшість стратегів вважають, що існує низька ймовірність того, що політики зрештою зайдуть так далеко, враховуючи їхнє широке небажання протистояти Трампу з моменту його повернення до влади рік тому.

Європейські країни володіють майже 40% іноземних казначейських облігацій США

Фото: Казначейські цінні папери США, що належать іноземним резидентам, у мільярдах доларів

Сам факт того, що головний стратег Deutsche Bank AG з питань світової валюти, тим не менш, відкрито говорить про «перетворення капіталу на зброю», показує, що така відплата стає ризиком для ринків, оскільки експансіоністська політика Трампа змінює геополітичний ландшафт.

Активи США, що знаходяться в Європейському Союзі, становлять понад 10 трильйонів доларів, згідно з даними Міністерства фінансів США, причому ще більше — у Великій Британії та Норвегії.

«Чистий дефіцит міжнародних інвестицій США величезний і становить потенційну загрозу для долара, але лише за умови, що іноземні власники американських активів готові постраждати фінансово», — сказав Кіт Джакес, головний валютний стратег Societe Generale SA.

«Можливо, європейські державні інвестори в активи США або припинять накопичувати, або почнуть продавати, але ситуація, ймовірно, має ще більше загостритися, перш ніж вони зашкодять своїй інвестиційній ефективності з політичних причин», — сказав він у понеділок.

Тиск на долар

Ескалація напруженості завдає шкоди ф'ючерсам на акції США, європейським акціям та долару в понеділок, причому основними бенефіціарами є золото, швейцарський франк та євро. Це більш м'яка версія реакції інвесторів після запровадження тарифів Трампом у квітні минулого року, що показує, що торгівля «продай Америку» може повернутися.

Будь-яке перетворення європейських активів на зброю означатиме серйозну ескалацію. Фактично, це розширить торговельну війну, яку інвестори минулого року здебільшого ігнорували, до фінансового конфлікту, який безпосередньо впливає на ринки капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
20 січня 2026, 13:36
#
Ефект тампона
