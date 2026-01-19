Головне за понеділок: прогноз МВФ по світовій економіці, митна війна

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вкотре підвищив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік. Аналітики фонду констатують, що глобальний бізнес демонструє дивовижну стійкість: компанії успішно адаптуються до американських тарифів, а бум інвестицій у штучний інтелект стає новим драйвером продуктивності.

Європа готує удар у відповідь: мита на €93 млрд та блокада бізнесу США через «гренландський ультиматум» Трампа

Європейський Союз розробляє безпрецедентний пакет економічних санкцій проти Сполучених Штатів, який може стати відповіддю на агресивну риторику та дії президента Дональда Трампа. Брюссель розглядає можливість запровадження мит на американські товари на загальну суму 93 мільярди євро, а також обмеження доступу компаній зі США до єдиного європейського ринку. Причиною загострення стала вимога Вашингтона передати під контроль Гренландію та погрози на адресу союзників по НАТО.

Індія в пошуках зменшення залежності від долара: пропонує об'єднати цифрові валюти БРІКС