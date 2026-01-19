Multi від Мінфін
19 січня 2026, 20:00

Головне за понеділок: прогноз МВФ по світовій економіці, митна війна

Головні фінансові новини України та світу за понеділок, 19 січня.

Головні фінансові новини України та світу за понеділок, 19 січня.

МВФ покращив прогноз: світова економіка зросте на 3,3% у 2026 році завдяки буму штучного інтелекту

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вкотре підвищив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік. Аналітики фонду констатують, що глобальний бізнес демонструє дивовижну стійкість: компанії успішно адаптуються до американських тарифів, а бум інвестицій у штучний інтелект стає новим драйвером продуктивності.

Європа готує удар у відповідь: мита на €93 млрд та блокада бізнесу США через «гренландський ультиматум» Трампа

Європейський Союз розробляє безпрецедентний пакет економічних санкцій проти Сполучених Штатів, який може стати відповіддю на агресивну риторику та дії президента Дональда Трампа. Брюссель розглядає можливість запровадження мит на американські товари на загальну суму 93 мільярди євро, а також обмеження доступу компаній зі США до єдиного європейського ринку. Причиною загострення стала вимога Вашингтона передати під контроль Гренландію та погрози на адресу союзників по НАТО.

Індія в пошуках зменшення залежності від долара: пропонує об'єднати цифрові валюти БРІКС

Центральний банк Індії запропонував країнам БРІКС пов’язати свої офіційні цифрові валюти, щоб спростити транскордонну торгівлю та туристичні платежі, повідомили два джерела, що може зменшити залежність від долара США в умовах зростання геополітичної напруженості.

НБУ планує карбувати до 30 мільйонів «шагів» щороку

Національний банк України розкрив деталі переходу від радянської назви «копійка» до історичної української «шаг». Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що процес не буде миттєвим обміном усіх грошей, а відбуватиметься шляхом природного заміщення.

«Я більше не думаю про мир»: Трамп пояснив, що хоче Гренландію, бо не отримав Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп несподівано пов'язав свої територіальні претензії на Гренландію з особистою образою на Норвегію через невручення йому Нобелівської премії миру. В офіційному листі до прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере американський лідер заявив, що відсутність нагороди звільняє його від моральних зобов'язань перед світовою спільнотою, і тепер він діятиме виключно в інтересах США, вимагаючи «повного контролю» над островом.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
