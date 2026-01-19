Індія в пошуках зменшення залежності від долара: пропонує об'єднати цифрові валюти БРІКС

Центральний банк Індії запропонував країнам БРІКС пов’язати свої офіційні цифрові валюти, щоб спростити транскордонну торгівлю та туристичні платежі, повідомили два джерела, що може зменшити залежність від долара США в умовах зростання геополітичної напруженості. Про це пише Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Дії Центрального банку Індії

Резервний банк Індії (РБІ) рекомендував уряду включити до порядку денного саміту БРІКС 2026 року пропозицію щодо об'єднання цифрових валют центральних банків (CBDC). Вони попросили залишитися анонімними, оскільки не мали права виступати публічно. Індія прийматиме саміт, який відбудеться пізніше цього року. Якщо рекомендацію буде прийнято, вперше буде висунуто пропозицію щодо об'єднання цифрових валют членів БРІКС. До організації БРІКС входять, серед інших, Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка. Ця ініціатива може роздратувати США, які застерігають від будь-яких спроб обійти долар.

Читайте також: ЦБ Індії закликав усі країни світу відмовитися від стейблкоїнів

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що альянс БРІКС є «антиамериканським» і погрожував запровадити мита проти його членів. Резервний банк Індії, центральний уряд Індії та центральний банк Бразилії не відповіли на електронні листи з проханням прокоментувати ситуацію.

Народний банк Китаю у відповідь на запит Reuters про коментар заявив, що не має інформації з цього питання; центральні банки Південної Африки та росії відмовилися від коментарів.Пропозиція Резервного банку Індії щодо об'єднання центральних банків-кредиторів країн БРІКС для фінансування транскордонної торгівлі та туризму раніше не повідомлялася.

На чому базується пропозиція Індії

Пропозиція Резервного банку Індії базується на декларації 2025 року на саміті БРІКС у Ріо-де-Жанейро, яка наполягала на сумісності платіжних систем країн-членів для підвищення ефективності транскордонних транзакцій. Резервний банк Індії публічно висловив зацікавленість у зв'язуванні цифрової рупії Індії з цифровими валютами центрального банку (CBDC) інших країн для пришвидшення транскордонних транзакцій та посилення глобального використання своєї валюти.

Однак він заявив, що його зусилля щодо сприяння глобальному використанню рупії не спрямовані на сприяння дедоларизації. Хоча жоден з членів БРІКС ще не повністю запустив свої цифрові валюти, усі п'ять основних членів реалізують пілотні проєкти. Індійська цифрова валюта, яка називається електронною рупією, з моменту свого запуску в грудні 2022 року залучила загалом 7 мільйонів роздрібних користувачів, тоді як Китай зобов'язався активізувати міжнародне використання цифрового юаня.

Резервний банк Індії заохочував впровадження електронної рупії, дозволяючи здійснювати офлайн-платежі, забезпечуючи програмованість для переказів державних субсидій та дозволяючи фінтех-компаніям пропонувати гаманці з цифровою валютою. За словами одного з джерел, для успішного обговорення цифрових валютних зв'язків БРІКС, серед тем для обговорення будуть такі елементи, як сумісні технології, правила управління та способи врегулювання незбалансованих обсягів торгівлі.

Джерело попередило, що вагання членів щодо впровадження технологічних платформ з інших країн можуть затримати роботу над пропозицією, а конкретний прогрес вимагатиме консенсусу щодо технологій та регулювання. Одна з ідей, яка розглядається для управління потенційними торговельними дисбалансами, полягає в використанні двосторонніх угод про валютні свопи між центральними банками, повідомили обидва джерела.

Попередні спроби росії та Індії збільшити торгівлю у своїх місцевих валютах наштовхнулися на перешкоди. Росія накопичила великі залишки індійських рупій, для яких вона знайшла обмежене використання, що спонукало центральний банк Індії дозволити інвестування таких залишків у місцеві облігації. За словами другого джерела, пропонується здійснювати щотижневі або щомісячні розрахунки за транзакціями через свопи.

Інтерес до CBDC

Хоча інтерес до CBDC у світі знизився через зростання використання стейблкоїнів, Індія продовжує позиціонувати свою електронну рупію як безпечнішу та більш регульовану альтернативу. «CBDC не створюють багатьох ризиків, пов’язаних зі стейблкоїнами», — заявив минулого місяця заступник голови Резервного банку Індії Т. Рабі Санкар.

«Окрім сприяння незаконним платежам та обходу заходів контролю, стейблкоїни викликають значні занепокоєння щодо монетарної стабільності, фіскальної політики, банківського посередництва та системної стійкості», — сказав Санкар.