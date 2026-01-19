Multi від Мінфін
19 січня 2026, 10:55

Європа готує удар у відповідь: мита на €93 млрд та блокада бізнесу США через «гренландський ультиматум» Трампа

Європейський Союз розробляє безпрецедентний пакет економічних санкцій проти Сполучених Штатів, який може стати відповіддю на агресивну риторику та дії президента Дональда Трампа. Брюссель розглядає можливість запровадження мит на американські товари на загальну суму 93 мільярди євро, а також обмеження доступу компаній зі США до єдиного європейського ринку. Причиною загострення стала вимога Вашингтона передати під контроль Гренландію та погрози на адресу союзників по НАТО. Про це повідомляє Financial Times.

Європейський Союз розробляє безпрецедентний пакет економічних санкцій проти Сполучених Штатів, який може стати відповіддю на агресивну риторику та дії президента Дональда Трампа.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Трамп заявив, що запровадить з 1 лютого 10-відсоткові мита на товари з Великої Британії, Норвегії та шести країн ЄС через те, що ці країни не підтримують ідею передачі Гренландії США.

Зброя стримування перед Давосом

Пакет жорстких заходів ЄС готується як важіль тиску напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де заплановані зустрічі європейських лідерів із Дональдом Трампом. Головна мета ЄС — змусити Білий дім піти на компроміс і запобігти розколу в західному військовому альянсі, що може стати фатальним для архітектури безпеки Європи.

За інформацією джерел, перелік штрафних тарифів був розроблений ще минулого року, але його активацію відклали до 6 лютого, щоб дати шанс дипломатії та уникнути повномасштабної торговельної війни.

Інструмент протидії примусу

У неділю посли 27 країн-членів ЄС обговорили використання нового, ще жодного разу не застосованого на практиці механізму — Інструменту протидії економічному примусу.

Цей механізм, ухвалений у 2023 році, надає Брюсселю широкі повноваження:

  • Обмежувати доступ іноземних компаній до ринку Євросоюзу.
  • Блокувати інвестиції з третіх країн.
  • Стримувати експорт послуг.

У внутрішніх документах ЄС прямо згадується можливість застосування таких заходів проти технологічних гігантів США та сфери цифрових сервісів, якщо Вашингтон реалізує свої погрози.

Позиції країн розділилися: Франція виступає за негайну жорстку відповідь, тоді як інші держави наполягають на спробі деескалації через переговори.

Ринки у паніці, золото б'є рекорди

Геополітична напруга миттєво позначилася на фінансових ринках. Ф'ючерси на європейський індекс акцій Euro Stoxx 50 впали на 1,5%. Водночас інвестори масово тікають у захисні активи: ціна золота встановила новий історичний рекорд, сягнувши позначки $4690 за тройську унцію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
