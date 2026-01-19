Multi від Мінфін
19 січня 2026, 15:52

НБУ планує карбувати до 30 мільйонів «шагів» щороку

Національний банк України розкрив деталі переходу від радянської назви «копійка» до історичної української «шаг». Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що процес не буде миттєвим обміном усіх грошей, а відбуватиметься шляхом природного заміщення. В інтерв'ю «Укрінформу» він назвав конкретні обсяги монет, яких торкнеться ця реформа.

Національний банк України розкрив деталі переходу від радянської назви «копійка» до історичної української «шаг».

Скільки монет замінять: цифри

Наразі в гаманцях українців перебуває величезна кількість дрібних грошей — 1,5 мільярда штук монет номіналом 50 копійок. Вилучати таку масу грошей одномоментно ніхто не збирається.

План НБУ полягає в заміні лише тих монет, які щороку докарбовуються для підтримки обігу (замість загублених або пошкоджених).

  • Щороку Україні потрібно додатково карбувати 20−30 мільйонів монет по 50 копійок.
  • Саме ці 20−30 мільйонів нових монет щороку планується випускати вже під назвою «50 шагів».

Як це виглядатиме на практиці

Паралельний обіг. Старі 1,5 мільярда копійок залишаються дійсними. Вони ходитимуть нарівні з новими шагами.

Нові «шаги» матимуть таку ж вагу, діаметр та сплав, як і старі «копійки».

«Ми бачимо й чуємо від роздрібного бізнесу потребу в монеті номіналом 50… Дуже сподіваюся, що найближчим часом це вже буде 50 шагів. Вона зберігатиметься в обігу ще декілька років», — зазначив Андрій Пишний.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 1

+
0
S1ax
S1ax
19 січня 2026, 16:46
#
Как меня раздражают монеты, постоянно выпадают с карманов😡 зачем они вообще нужны..?
