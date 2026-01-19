Національний банк України розкрив деталі переходу від радянської назви «копійка» до історичної української «шаг». Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що процес не буде миттєвим обміном усіх грошей, а відбуватиметься шляхом природного заміщення. В інтерв'ю «Укрінформу» він назвав конкретні обсяги монет, яких торкнеться ця реформа.
НБУ планує карбувати до 30 мільйонів «шагів» щороку
Скільки монет замінять: цифри
Наразі в гаманцях українців перебуває величезна кількість дрібних грошей — 1,5 мільярда штук монет номіналом 50 копійок. Вилучати таку масу грошей одномоментно ніхто не збирається.
План НБУ полягає в заміні лише тих монет, які щороку докарбовуються для підтримки обігу (замість загублених або пошкоджених).
- Щороку Україні потрібно додатково карбувати 20−30 мільйонів монет по 50 копійок.
- Саме ці 20−30 мільйонів нових монет щороку планується випускати вже під назвою «50 шагів».
Як це виглядатиме на практиці
Паралельний обіг. Старі 1,5 мільярда копійок залишаються дійсними. Вони ходитимуть нарівні з новими шагами.
Нові «шаги» матимуть таку ж вагу, діаметр та сплав, як і старі «копійки».
«Ми бачимо й чуємо від роздрібного бізнесу потребу в монеті номіналом 50… Дуже сподіваюся, що найближчим часом це вже буде 50 шагів. Вона зберігатиметься в обігу ще декілька років», — зазначив Андрій Пишний.
