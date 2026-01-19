«Я більше не думаю про мир»: Трамп пояснив, що хоче Гренландію, бо не отримав Нобелівську премію миру

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 січня 2026, 11:17

«Я більше не думаю про мир»: Трамп пояснив, що хоче Гренландію, бо не отримав Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп несподівано пов'язав свої територіальні претензії на Гренландію з особистою образою на Норвегію через невручення йому Нобелівської премії миру. В офіційному листі до прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере американський лідер заявив, що відсутність нагороди звільняє його від моральних зобов'язань перед світовою спільнотою, і тепер він діятиме виключно в інтересах США, вимагаючи «повного контролю» над островом. Про це повідомляє Bloomberg, 19 січня.

Президент США Дональд Трамп несподівано пов'язав свої територіальні претензії на Гренландію з особистою образою на Норвегію через невручення йому Нобелівської премії миру.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ультиматум у листі

У розпорядження журналістів потрапив текст листа, в якому Трамп прямо вказує на причину своєї агресивної риторики.

«Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн, я більше не відчуваю зобов’язання думати виключно про мир. Хоча він завжди буде переважати, тепер я можу думати про те, що є добрим і правильним для Сполучених Штатів Америки», — йдеться у зверненні.

Трамп додав, що «світ не буде в безпеці, доки ми не матимемо повного і тотального контролю над Гренландією». Він аргументував це тим, що Данія нібито не здатна захистити острів від зазіхань Росії та Китаю. Права Данії на острів президент США поставив під сумнів фразою: «це лише тому, що сотні років тому там причалив човен, але наші човни теж там причалювали».

Реакція Осло та інцидент з медаллю

Прем'єр-міністр Норвегії у відповідь на лист вкотре пояснив, що уряд країни не має жодного впливу на присудження премії — це прерогатива незалежного Нобелівського комітету.

Ситуація набула додаткового сюрреалізму минулого тижня, коли лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії Марія Коріна Мачадо під час зустрічі в Білому домі віддала свою медаль Трампу. Американський президент, який давно жадав цієї нагороди, прийняв її.

У відповідь Нобелівський комітет виступив із жорсткою заявою: «Премія і лауреат нероздільні. Навіть якщо медаль потрапляє до чужих рук, це не змінює того, хто був нагороджений». Комітет наголосив, що премію неможливо передати навіть символічно.

Ескалація конфлікту з Європою

Лист Трампа з'явився на тлі серйозної дипломатичної кризи. Раніше Трамп пригрозив ввести мита проти європейських країн-членів НАТО, якщо Данія відмовиться передати Гренландію під контроль США.

У відповідь посли ЄС вже обговорюють пакет санкцій у відповідь на суму 93 мільярди євро (близько 108 млрд доларів), який може вдарити по американських товарах. Президент Франції Еммануель Макрон закликав активувати найпотужніші інструменти економічної протидії Євросоюзу.

Чому Америка «полює» на Гренландію вже 80 років

Ідея купівлі Гренландії не є новим винаходом Дональда Трампа, хоча його методи є безпрецедентно агресивними. Сполучені Штати намагалися отримати контроль над островом ще у 1946 році. Тоді президент Гаррі Трумен офіційно пропонував Данії продати Гренландію за 100 мільйонів доларів у золоті (величезна сума на той час), але отримав відмову.

Стратегічний інтерес Вашингтона базується на двох факторах:

  • Військовий контроль Арктики. На острові розташована авіабаза Туле (Thule) — найпівнічніший форпост США, критично важливий для системи попередження про ядерний удар.
  • Ресурси. Гренландія має величезні поклади рідкісноземельних металів, необхідних для виробництва сучасної електроніки та зброї. Зараз цей ринок контролює Китай, і контроль над островом дозволив би США розірвати цю залежність.

Відмінність нинішньої ситуації в тому, що 80 років тому це була дипломатична пропозиція, а сьогодні — це шантаж союзників по НАТО з використанням торговельних воєн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
Перший Потужний
Перший Потужний
19 січня 2026, 11:59
#
«Права Данії на острів президент США поставив під сумнів фразою: „це лише тому, що сотні років тому там причалив човен, але наші човни теж там причалювали“.»

Погоджуюсь, тільки тоді сша, Канада, Мексика, ну і в принципі Північна і Південна Америка — це мають бути території Іспанії, Португалії, Франції та Великобританії, адже саме ці три країни колонізували штати і всю Америку взагалі, на жаль вони винищували корінних мешканців Америки індіанців, тому виходить це має бути тепер їх територія, за методичкою трумпа.
+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
19 січня 2026, 13:51
#
«я зупинив 8 воєн»

Діда зовсім поплавило
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами