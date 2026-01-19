«Я більше не думаю про мир»: Трамп пояснив, що хоче Гренландію, бо не отримав Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп несподівано пов'язав свої територіальні претензії на Гренландію з особистою образою на Норвегію через невручення йому Нобелівської премії миру. В офіційному листі до прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере американський лідер заявив, що відсутність нагороди звільняє його від моральних зобов'язань перед світовою спільнотою, і тепер він діятиме виключно в інтересах США, вимагаючи «повного контролю» над островом. Про це повідомляє Bloomberg, 19 січня.

Ультиматум у листі

У розпорядження журналістів потрапив текст листа, в якому Трамп прямо вказує на причину своєї агресивної риторики.

«Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн, я більше не відчуваю зобов’язання думати виключно про мир. Хоча він завжди буде переважати, тепер я можу думати про те, що є добрим і правильним для Сполучених Штатів Америки», — йдеться у зверненні.

Трамп додав, що «світ не буде в безпеці, доки ми не матимемо повного і тотального контролю над Гренландією». Він аргументував це тим, що Данія нібито не здатна захистити острів від зазіхань Росії та Китаю. Права Данії на острів президент США поставив під сумнів фразою: «це лише тому, що сотні років тому там причалив човен, але наші човни теж там причалювали».

Реакція Осло та інцидент з медаллю

Прем'єр-міністр Норвегії у відповідь на лист вкотре пояснив, що уряд країни не має жодного впливу на присудження премії — це прерогатива незалежного Нобелівського комітету.

Ситуація набула додаткового сюрреалізму минулого тижня, коли лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії Марія Коріна Мачадо під час зустрічі в Білому домі віддала свою медаль Трампу. Американський президент, який давно жадав цієї нагороди, прийняв її.

У відповідь Нобелівський комітет виступив із жорсткою заявою: «Премія і лауреат нероздільні. Навіть якщо медаль потрапляє до чужих рук, це не змінює того, хто був нагороджений». Комітет наголосив, що премію неможливо передати навіть символічно.

Ескалація конфлікту з Європою

Лист Трампа з'явився на тлі серйозної дипломатичної кризи. Раніше Трамп пригрозив ввести мита проти європейських країн-членів НАТО, якщо Данія відмовиться передати Гренландію під контроль США.

У відповідь посли ЄС вже обговорюють пакет санкцій у відповідь на суму 93 мільярди євро (близько 108 млрд доларів), який може вдарити по американських товарах. Президент Франції Еммануель Макрон закликав активувати найпотужніші інструменти економічної протидії Євросоюзу.

Чому Америка «полює» на Гренландію вже 80 років

Ідея купівлі Гренландії не є новим винаходом Дональда Трампа, хоча його методи є безпрецедентно агресивними. Сполучені Штати намагалися отримати контроль над островом ще у 1946 році. Тоді президент Гаррі Трумен офіційно пропонував Данії продати Гренландію за 100 мільйонів доларів у золоті (величезна сума на той час), але отримав відмову.

Стратегічний інтерес Вашингтона базується на двох факторах:

Військовий контроль Арктики. На острові розташована авіабаза Туле (Thule) — найпівнічніший форпост США, критично важливий для системи попередження про ядерний удар.

Ресурси. Гренландія має величезні поклади рідкісноземельних металів, необхідних для виробництва сучасної електроніки та зброї. Зараз цей ринок контролює Китай, і контроль над островом дозволив би США розірвати цю залежність.

Відмінність нинішньої ситуації в тому, що 80 років тому це була дипломатична пропозиція, а сьогодні — це шантаж союзників по НАТО з використанням торговельних воєн.