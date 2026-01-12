Головні фінансові новини за понеділок, 12 січня.
Головне за понеділок: гривня знову історично падає, золото оновлює вершини, на голову ФРС завели справу
Офіційні курси долара та євро знову досягли історичних рекордів
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,2552 грн. Це на 18 копійок більше, ніж у понеділок, коли був встановлений попередній історичний рекорд (43,0757). Таким чином долар оновив свій максимум. Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 50,5264 грн, що на 39 копійок більше, ніж у понеділок (50,1444). Євро також оновлює історичну вершину у парі з гривнею.
Долар впав на тлі погроз Мін'юсту США на адресу глави ФРС Пауелла
Курс долара 12 січня впав найшвидшим темпом за майже три тижні на новинах про те, що Мін'юст США пригрозив голові Федеральної резервної системи (ФРС) Джерому Пауеллу кримінальним переслідуванням. Перехід конфлікту Білого дому з головою ФРС у кримінальну площину відродив побоювання щодо політичного втручання у дії регулятора.
Золото пробило історичну стелю у $4600, срібло й платина також зростають
У понеділок ціна на золото вперше в історії перетнула психологічну позначку у 4 600 доларів за тройську унцію. Паралельно срібло встановило новий історичний рекорд вартості. Інвестори масово скуповують дорогоцінні метали, шукаючи «тиху гавань» на тлі безпрецедентного політичного тиску на Федеральну резервну систему США та загострення геополітичних конфліктів на Близькому Сході.
В Україні заблокували Polymarket
В Україні офіційно заблокували сайт платформи прогнозів Polymarket. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) ще 10 грудня 2025 року на підставі постанови № 695.
В США відкрили кримінальну справу на голову ФРС Джерома Пауелла
Прокуратура Сполучених Штатів розпочала кримінальне розслідування щодо діяльності очільника Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Правоохоронців зацікавили свідчення головного банкіра країни, які він надав Конгресу минулого літа стосовно проєкту реконструкції штаб-квартири центробанку.
Коментарі